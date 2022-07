Rodrigo de Paul podría quedarse fuera de Qatar 2022

El futbolista, Rodrigo De Paul se vería perjudicado profesionalmente por sus desacuerdos con su expareja.

Rodrigo De Paul podría perderse el Mundial en Qatar el próximo noviembre, debido a sus conflictos legales que tiene con su expareja, Camila Homs, a partir de su separación.

Luego de que la periodista Paula Varela confirmara que, tras varias mediaciones, Homs y De Paul no lograron llegar a un acuerdo por compensación económica y cuota alimentaria para los hijos que comparten, por lo que el futbolista decidió llevar a la Justicia el tema.

Adrián Pallares contó que este escándalo podría tener fuertes consecuencias en la carrera de Rodrigo.

“Aparentemente, se han puesto como de acuerdo los países que participan del Mundial de no dejar jugar a ningún jugador que tenga deuda de cuota alimentaria”, comentó el presentador de “Socios del Espectáculo”.

Sin dar por sentado que esto sucederá, Pallares afirmó: “Sería una resolución de la FIFA, no tiene que ver directamente con Qatar, con el país, sino con que se trata de un evento deportivo mundial, son ejemplo, es fair play en todo sentido y entonces se ha decidido eso”.

El periodista comentó que lo más favorable para la Selección y el deportista sería que esto quede listo antes de que llegue la fecha del Mundial: “Rodrigo de Paul tendría que tratar de solucionar de acá a noviembre todo eso.

Porque si no, a partir de ahí, podría caberle esta especie de sanción, y decir que no participa porque no se hace cargo de la cuota alimentaria de sus hijos”.

Rodrigo De Paul y Camila Homs ajustarán cuentas en la Justicia

Paula Varela fue la primera en confirmar en “Socios del Espectáculo” que las mediaciones entre la expareja no llegaron a ningún lado y que debido a que el novio de Tini Stoessel se niega a darle la cantidad de dinero que pide la modelo, ha decidido que sea la Justicia la que determine lo números.

