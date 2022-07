Rodrigo de Paul habló de su romance con Tini Stoessel. El futbolista dio su versión de los hechos. En una entrevista en exclusiva con América se refirió a su romance con la cantante y su vínculo con Camila Homs.

Rodrigo de Paul protagonizó en los últimos meses un verdadero escándalo luego que se confirmara su romance con Tini Stoessel. La noticia de su vínculo amoroso con la cantante trajo aparejado un conflicto legal con su ex pareja y madre de sus dos hijos, Camila Homs.

Desde Madrid, el jugador rompió el silencio y habló en exclusiva con el noticiero de América. “Entiendo que pueda vender el morbo. Sentí que querían hacerme daño”, comenzó expresando Rodrigo.

“Yo en este tiempo escuché tantas cosas. Siempre me mantuve en silencio porque a mi me gusta trabajar, intentar ser lo más exitoso en lo que hago y después obviamente soy un chico que tiene 28 años y que la vida le va dando experiencias. Esto de que Camila estaba embarazada…. En la dinámica de querer informar hace mucho tiempo que dicen algo sin poder avalarlo”, comenzó diciendo De Paul, en relación a una versión periodista que indicaba que su relación con Tini comenzó con Camila embarazada.

“Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia e Italia estaba totalmente cerrada. Yo no la conocí a Tini ahí. No pisé Argentina, ella no pisó Italia. Cada uno debía estar en su país por la pandemia. La primera vez que pisé Argentina fue en la Copa América”, agregó.

De Paul remarcó en todo momento el buen clima que atraviesa con Camila, e incluso llegó a confesar que tiene buena onda con la actual pareja de su ex. “Nosotros nos separamos e intentaron buscar un morbo, pero la verdad es que con Cami nos separamos en buenos términos. Ella vino para acá (Madrid) a traerme los chicos, todo. Después obvio hay un tema económico que nosotros elegimos llevarlo a alguien que sepa del tema. Queríamos mantener una buena relación por los chicos”, expresó.

“Yo a Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a enamorar. Cami también empezó a rehacer su vida. Está con una persona que la trata bien y que trata bien a mis hijos. Los dos empezamos a rehacer nuestra vida y fue una separación normal”, confesó.

“Yo estuve muchos años con Cami y cuando algo se termina no siempre tiene que ser en malos términos. Quiero cuidar a Cami, a mis hijos. Ellos pueden llegar a ver estas cosas en el futuro y no les va a gustar. Ellos entienden que sus papás están rehaciendo sus vidas y eso está bien”, añadió.

En otro momento de la charla, De Paul explicó qué fue lo que más lo afectó en estos meses de versiones de conflictos y escándalos. “Lo que más pudo haberme dañado fue haberme dejado a mí como una persona que no cumple el rol de papá con los chicos. Eso me duele. Pero yo sé quién soy y eso es lo más importante. Si me genera más dolor cuando afecta a mi pareja o a mi mamá. Mi mamá ve mucho la tele y al otro día me llama para preguntarme cosas”.