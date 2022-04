Rocío Marengo anunció que será mamá. La actriz, que está en pareja con Eduardo Fort, lo comunicó a través de sus redes sociales.



“Gran domingo. Ya en casa. Contesto preguntas”, escribió Rocío Marengo en su cuenta de Instagram, red social en la que comparte con su casi millón de seguidores fotos y videos de su rutina diaria laboral y también parte de su vida privada.

Instalada en Chile, en donde está cumpliendo con compromisos laborales, la actriz decidió interactuar con sus seguidores el domingo a última hora y allí hizo varias revelaciones entre las que se destacó que será madre, aunque no brindó demasiados detalles. “¿Vas a ser mamá? Me muero de amor”, se leyó entre las preguntas que eligió responder quien está en pareja con el empresario Eduardo Fort, con quien tiene una relación bajo perfil: por caso, durante seis años vivieron su amor de manera oculta, lejos de los medios.

“Sí, sí”, fue lo primero que contestó sin dar rodeos ni especular con su respuesta. “En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes “, agregó aunque sin dar mayores precisiones sobre su maternidad. “Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”, siguió la actriz en sus redes sociales.

En la última edición de revista Pronto, Rocío Marengo brindó una entrevista en la cual se refirió a sus ganas de ser madre soltera. “Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”, dijo sobre el empresario que tiene tres hijos de su matrimonio anterior con Karina Antoniali: Macarena y los mellizos Angie y Pietro.

“Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”, agregó la actriz.

De esta manera, aclaró que su hijo llevaría su apellido. “¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y a mi bebe y a mí nos acompañará mientras esté en pareja”, fue contundente Rocío Marengo.