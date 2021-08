Robó una bici quiso saltar las rejas del parque de Rawson y se lastimó

No pudo continuar con su escape porque cayó en una cuneta y casi se desangra. Ahora lo condenaron y marcha para el Penal.



De acuerdo a lo informado por las fuentes policiales, todo comenzó el pasado 17 de agosto a las 18.15 hs cuando un joven se encontraba en el interior de la Farmacia Boulevard. El había dejado su bicicleta en el porta bicicletas que se encuentra en la vereda, la misma estaba sin seguridad y un ladrón aprovechó eso para sacarla y salir corriendo con la misma.

En ese momento, el joven y un empleado de la farmacia, trataron de detenerlo pero el delincuente fue rápido y no lo pudieron alcanzar.

A los minutos, los policías que custodian el parque de Rawson, más precisamente en el tramo de Calle Lemos entre Sarmiento y Doctor Ortega, observaron a un sujeto que caminaba de modo extraño y que cayó a una acequia del interior del parque. Vieron que perdía mucha sangre y también fueron alertados por unos jóvenes que le contaron lo sucedido y que tenían en su poder la bicicleta, que luego fue reconocida por el dueño que se había rendido en la correteada.

Ahi contaron que el delincuente intentó huir, saltando las rejas del parque y sufrió un accidente, lastimándose las piernas y perdiendo mucha sangre, por lo que no solo no pudo seguir con la posesión de lo robado, sino que no llegó a saltar la pared que está a los fondos del barrio la Estación, quedando tendido en una acequia. Este, fue reconocido por la víctima, como el autor del hecho.

Este martes, se resolvió, mediante juicio abreviado, condenar al imputado a 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, declaración de reincidencia y prisión preventiva. El juez no hizo lugar a la unificación de la pena impuesta en la causa con la que se encuentra cumpliendo, se remiten los antecedentes a la Sala II de la Cámara Penal.