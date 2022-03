Roberval, a corazón abierto tras su salida de Alianza

Triste por su salida del Lechuzo, club al que le tomó mucho cariño, el brasileño contó con lujos y detalles por qué se fue de la institución de Santa Lucía. “El DT no me quería”, “no volveré a Alianza como jugador”, algunas de las frases del ahora jugador de Sarmiento.

Alianza era su casa, su club. Allí conoció a Paola Mallea, la mujer que le dio dos hijos (Guadalupe y Felipe). No era fácil irse, pero la situación “no daba más”, relata Emison da Conceiçao, más conocido como “Roberval”.

Después de vestir 10 años la camiseta del Lechuzo, el delantero brasileño de 36 años decidió romper el matrimonio con el club de Santa Lucía. Herido y triste tomó los bolsos y salió del estadio del Centenario a buscar nuevos horizontes.

Muchos clubes lo querían, pero finalmente desembocó en el recién ascendido a Primera división Sarmiento de Zonda. Allí lo recibieron como un ídolo, su presencia revolucionó el departamento.

En medio de muchas sensaciones encontradas, Roberval contó los motivos de su sorpresiva salida de Atlético Alianza.

“La situación no daba para más, el técnico no me quería. Iba a entrenar y llegaba caliente a mi casa. El miércoles entré contra San Martín por la Copa de Campeones y jugué bien, estaba contento.

Y luego a los dos días me dicen que me vaya. Me duele que el DT nunca haya ido de frente, fue como una puñalada por atrás. Me enteré que no me iba a tener en cuenta por los dirigentes. Lo que más me duele es cómo se manejaron. El técnico (Pallaroni) me había dicho que me preparara para las finales del Regional y no me convocó, fue todo una novela. Sí tengo claro que a Alianza no vuelvo como jugador, no me gustó la forma que me sacaron”, cuenta el ex delantero de Los Andes de Tudcum.

El brasileño no olvida a los dirigentes, hinchas y a la gente que siempre lo trató bien. “Agradezco a mi suegro (Roquiño Mallea) y a muchos dirigentes que valen la pena y que trabajan de forma seria. Los hinchas en el último partido coreaban mi nombre, como sabiendo que era mi despedida. Le agradezco también a los hinchas por su apoyo” y luego hizo hincapié en los pibes, “los tienen que valorar más”.

Él junto al Pipa Garipe eran los máximos referentes del club, “tienen que tratar a todo el plantel por igual. El Pipa, un jugador de experiencia y nacido en el club, era el capitán en la Copa de Campeones y de repente lo sacaron del plantel. Hay cosas que no se entienden”, continuó.

El ex delantero del Verdinegro que marcó un gol clave en la promoción ante Gimnasia de La Plata en el cotejo de ida, confesó que hace tres años le llegaron “propuestas de muchos clubes. Podría haberme ido y me quedé. Los dirigentes que me dijeron que me quedara y ahora me pagan así. En ese momento estaba de técnico Schiaparelli, que era un fenómeno”.

De todas maneras Roberval tendrá que seguir yendo a Santa Lucía, “tengo una escuelita de fútbol de mujeres”.

El ex Peñarol también habló de su nuevo club, Sarmiento de Zonda. Institución que le abrió las puertas cuando más lo necesitaba. “Me recibieron como un ídolo, el departamento me recibió con mucho cariño. Sarmiento es un club humilde que quiere lograr muchas cosas, los chicos tienen mucho hambre de gloria. A esta edad no estoy para rabear, quiero disfrutar. Este cambio de aire me va a hacer bien. Va a ser un lindo desafío para mí”, sostuvo Roberval que se va triste de Alianza, pero empieza un nuevo desafío en Sarmiento de Zonda.

FRASE

“Hay cosas que no se saben, yo solo cobraba si jugaba un torneo argentino. Si jugaba el torneo local o la Copa de Campeones no cobraba”.