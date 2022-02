Roberto Moldavsky sufrió una estafa virtual con la excusa del pase sanitario

El humorista publicó un video donde contó que fue víctima del “cuento del tío”. “Yo que soy el vivo de Once, entré como un caballo”, aseguró.

Acostumbrado a realizar videos con chistes y anécdotas divertidas, Roberto Moldavsky subió un video donde advirtió a sus seguidores de que estaba hablando en serio. El tema no era para bromas: una estafa telefónica y el hackeo de su mail. “El cuento del tío parte 10000000″, eligió cómo título de su publicación.

“Quiero contarles algo que no es gracioso, más bien lo contrario”, avisó. Luego, dio los detalles de la charla en la que reveló información privada: “Recibí un WhatsApp porque me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso, me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico y me dice que tengo las dos Sputnik y que tengo que recibir otra”.

Y añadió: “Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, un vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si me pedía el teléfono de mi hermana, se lo pasaba, estaba entregado. No me preguntes por qué, pero ocurrió”.

Acostumbrado a realizar videos con chistes y anécdotas divertidas, Roberto Moldavsky subió un video donde advirtió a sus seguidores de que estaba hablando en serio. El tema no era para bromas: una estafa telefónica y el hackeo de su mail. “El cuento del tío parte 10000000″, eligió cómo título de su publicación.

“Quiero contarles algo que no es gracioso, más bien lo contrario”, avisó. Luego, dio los detalles de la charla en la que reveló información privada: “Recibí un WhatsApp porque me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso, me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico y me dice que tengo las dos Sputnik y que tengo que recibir otra”.

Y añadió: “Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, un vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si me pedía el teléfono de mi hermana, se lo pasaba, estaba entregado. No me preguntes por qué, pero ocurrió”.

“Te dicen ‘en este momento te estoy mandando un código que es por tu turno, repetímelo a ver si coincide’. En realidad te llega el código (por la vía oficial) y te dice: ‘No pases este código’, pero yo estaba entregado. Por eso les digo que tengan cuidado. Ya sé que el Gobierno todo el tiempo avisa que por teléfono no es nada (ningún trámite), pero bueno…”, completó.

La reflexión de Roberto Modavsky

La estafa que sufrió llevó a Roberto Moldavsky a reflexionar sobre cuán sujeto está a su celular.

“Me puso mal por lo boludo que me sentí, pero además me puso mal por lo dependiente que estoy de mi teléfono, por lo loco, por todo lo que tengo ahí”.

Y agregó: “La vida está en esto y eso es una locura. Al otro día, me quise alejar, cosa de viejo con la tecnología. Me dan ganas de anotar todo en un cuaderno y no cargar más datos”

A modo de cierre, el protagonista de El Método Modavsky volvió a pedirle a sus seguidores que estés atentos para no ser víctimas de un fraude. “La próxima va en joda, lo prometo”, concluyó.