Roberto Gattoni: “No es oportuno usar el fondo anticíclico”

El vicegobernador Roberto Gattonico habló con la prensa y se refirió a los reclamos salariales de los docentes y de los empleados estatales.

“El fondo anticíclico debe utilizarse por una cuestión coyuntural. Si se va a financiar aumentos salariales con el fondo anticíclico. Qué se hace cuando se acabe ese fondo?

Puede durar 2 o 3 meses y después qué? después con la historia de que no pagamos sueldo, de que la gente tiene cortada la obra social, de que los servicios no funcionan. Creo que hay que tener mucha responsabilidad y esto administrarlo como la mayoría administramos nuestros hogares. Hay un problema, hay que atenderá el problema sin descuidar el marco general. Creo que no es oportuno pensar en el fondo anticíclico para aumentos salariales” , explicó el vicegobernador de la provincia.

Roberto Gattoni sostuvo que “la realidad nos lleva a revisar y rectificar estas cuestiones con anticipación. Por eso el gobernador ha instruido adelantar la revisión paritaria para tomar medidas en ese sentido”.

“Mañana hay una reunión de los gremios con el gobierno provincial, que ha escuchado el petitorio. Creo que nosotros hemos entendido que esto había que adelantarlo… Ahora hay que dejar que las partes actúen, y van a considerar en la mesa de negociación el pedido de los autoconvocados, en ese marco habrá que ver las posibilidades que tiene la provincia para atender esos reclamos”, agregó.