Roberto García Moritán liquidó a Malena Pichot tras sus filosos dichos

La humorista apuntó duro contra el marido de Pampita después de éste sostuvo que Ofelia Fernández encontró un “negocio” en la Legislatura.

Roberto García Moritán liquidó a Malena Pichot tras sus polémicos dichos contra él en defensa de Ofelia Fernández, a quien el político cuestionó al sostener que encontró un “negocio” en la Legislatura.

“Se volvió todo tan ridículo en este país, que una ‘feminista’ me acusa de casarme para ser conocido”, escribió Roberto García Moritán en su cuenta de Twitter. “Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos”, sentenció en respuesta de los filosos comentarios que la humorista hizo sobre él para defender a Ofelia Fernández.

Qué dijo Malena Pichot de Roberto García Moritán

Indignada por los comentarios que García Moritán hizo sobre Ofelia, Malena Pichot puso en duda las aptitudes del marido de Pampita para ocupar una banca en la Legislatura. “El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido y tiene el tupé de hablar de Ofelia, me desmayo”, sostuvo la actriz y militante feminista.

Qué dijo Roberto García Moritán de Ofelia Fernández

En una entrevista con el diario Clarín, el empresario, economista y legislador porteño de Republicanos Unidos Roberto García Moritán apuntó fuertemente contra su par del Frente de Todos, Ofelia Fernández, sobre su tarea política, y cuestionó que la ex dirigente estudiantil, de 21 años de edad, no tuviera experiencia laboral previa de ningún tipo.

“Ella es tal vez el mejor ejemplo de lo que le pasa a una parte de la clase política argentina. Encontró un negocio ahí, lo sabe, y tiene que maximizar su oportunidad”, respondió cuando le preguntaron cómo se llevaba con la “pata kirchnerista” en la Legislatura porteña.

“Muchos casos son personas que no han tenido más experiencia en la vida que la de ser legisladores. Ella, por ejemplo, nunca fue otra cosa. Y el gran problema que tiene es que quizás nunca más pueda ser otra cosa”, afirmó, minimizando la capacidad de Ofelia. Y agregó: “Ponele que un día ella elige cambiar su vida, de actividad y se pone una pyme. Va a tener enormes problemas en administrar esa pyme si no cambia su mentalidad. ¿O quién la va a contratar desde el sector privado? ¿Vos le darías trabajo?”, sentenció el empresario.

La respuesta de Ofelia Fernández no se hizo esperar. “jjajajaja a mi al menos me conocen el nombre y apellido…”, lo ninguneó a García Moritán, quien en las redes es llamado “El marido de Pampita”. “A los dos nos dieron trabajo votándonos, ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia. Yo no busco negocios, tengo convicciones”, cerró Fernández su descargo de manera contundente en la misma red.