Roberto Basualdo: “Para el 2023 nos vemos bien, pero falta”

Para Roberto Basualdo, Senador Nacional de Cambiemos, el mejor diálogo “es el Congreso. Que nosotros aportemos proyectos y que los lean, que los debatan porque el año pasado presenté un proyecto de Inversión Productiva y ni lo leyeron, las cámaras empresarias me felicitaron pero ni lo anotaron en la Comisión”, comentó.

“Hay que empezar a debatir un montón de proyectos que hay en el Congreso, a veces se fijan quien hizo el proyecto y no qué dice”, sostuvo.

En cuanto al resultado electoral en SJ dijo que “hicimos muy buena elección, faltó un poquito pero podía ser para cualquiera”, al tiempo que relató que “todo los encuestadores te daban empate un técnico”.

Basualdo estimó que la mínima diferencia a favor que logró el Frente Todos se debió “al aparato y a la movilización que te da una diferencia de 1 o 2 por ciento”.

El legislador de Cambiemos, quien dijo que “no faltaron fiscales” agregó que “no es lo mismo estar que movilizar. Un punto la movilización vale”.

Basualdo, que lleva varias elecciones desde 1993, evaluó que en estas legislativas “nosotros veníamos con viento a favor y ellos tenían el aparato, se compensó porque estaba para cualquiera”.

Para el 2023 “nosotros nos vemos bien, pero falta un montón. Si fuera mañana la elección estamos bien posicionado pero no sabemos”.

