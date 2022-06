Robaron la medalla olímpica de uno de Los Pumas. El rugbier expresó que el objeto no tiene valor material, pero para él es un símbolo. “Tengo un dolor inexplicable”, expresó.

El rugbier Felipe Del Mestre, integrante de Los Pumas 7, denunció el robo de la medalla olímpica que ganó en los juegos de Tokio 2020 de su casa de la localidad bonaerense de Adrogué. Por este motivo, inició una campaña para recuperarla y pidió que quien la tenga se la devuelva.

“Se llevaron mi medalla olímpica de Tokio 2020. Tengo un dolor inexplicable, les pido por favor difundir para que aparezca”, dice el posteo que el deportista subió a sus redes sociales con fotos de la medalla de bronce robada.

Esta mañana, en diálogo con el canal TN, Del Mestre contó que la medalla estaba en un cajón del cuarto de su casa de la zona céntrica de Adrogué, a la que entraron a robar el pasado domingo cuatro ladrones en momentos en que no había nadie. “Cuando me cuentan, lo primero que dije fue ‘vayan a ver que esté la medalla’, y no estaba, estaba solo el contenedor”, dijo apenado.

El rugbier destacó que el objeto “no tiene valor material” pero para él tiene “un valor increíble por todo lo que significa como símbolo”. Sobre el robo, dijo que fue un vecino quien vio a los ladrones saltar por los fondos de su casa y les avisó.

El integrante de Los Pumas explicó que decidió iniciar una campaña de difusión para recuperarla, que ya se comunicó con el intendente del partido de Almirante Brown y que se realizó la denuncia policial, por lo que cree que con “un poco de energía y ganas se puede recuperar”.