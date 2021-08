River quiere acercarse

El Millonario buscará esta noche un triunfo que le permita acercarse a la punta de la Liga Profesional cuando reciba a Aldosivi de Mar del Plata que, a su vez, intentará ganar para quedar como líder en el partido que cerrará la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini.

Además, hoy jugarán a las 14.15 Godoy Cruz vs. Unión de Santa Fe, a las 16.30 Argentinos vs. Talleres de Córdoba y a las 18.45 Estudiantes (LP) vs. San Lorenzo.