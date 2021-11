River palpita la inauguración de la estatua de Gallardo

Carlos Trillo, impulsor del proyecto, dio a conocer la noticia de que el monumento se encuentra terminado de cara a su descubrimiento el próximo 9 de diciembre.

River puede palpitar la inauguración de la estatua de su entrenador Marcelo Gallardo: el impulsor de la iniciativa de esculpirla, Carlos Trillo, anunció en su cuenta de Twitter que la escultura se encuentra lista para ser descubierta el próximo 9 de diciembre, el tercer aniversario del título de Copa Libertadores 2018 en Madrid ante Boca.

«Me conmueve anunciar que la estatua de Gallardo está lista. Obviamente no la vamos a mostrar hasta el día de su presentación. Será el propio Marcelo el primero en ver su rostro», escribió el candidato a presidente del club por el Frente X River Plate sobre la obra de la artista Mercedes Savall.

Los detalles de la estatua

Los hinchas aportaron miles de llaves para recolectar bronce para la fundición. El molde fue realizado en yeso y rellenado con el material metálico. La medida total es de siete metros de alto y su peso de seis toneladas y media, de las cuales una corresponde al trofeo de la Copa Libertadores que acompaña al Muñeco. Se dice que será la escultura más grande del mundo dedicada a un entrenador: para armarla en el ingreso al Monumental junto a la de Ángel Labruna se trasladará en fragmentos con camiones y grúas.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre la estatua

El técnico se refirió al proyecto cuando fue anunciado, en marzo de 2019: «No tengo palabras… No me salen. Sé el significado que tiene, es algo muy grande… Pero no tengo palabras para semejante reconocimiento. Me podrían salir un montón pero la verdad es que ahora no me sale ninguna. Ojalá cuando esto tenga forma, me puedan salir».

