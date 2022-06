River no pudo con Defensa

El comienzo del Millonario en este nuevo torneo no fue de la mejor manera. River igualó 0-0 en su vista a Defensa y Justicia por la primera fecha de Liga Profesional. Afectado por varias bajas, el equipo de Núñez tuvo una parada de máxima complejidad en su debut en Florencio Varela. En un partido equilibrado, ninguno de los dos sacó demasiadas ventajas.

El local falló dos chaces claras en la primera parte en los pies de Fontana y Romero le erró al arco para el visitante. El punto termina siendo justo, pero negativo para los dos equipos porque siempre intentaron atacar en todo momento.

Un dato curioso es que River no gana en los debuts de los últimos ocho campeonatos. Otro, fue el cruce entre los DTs. El entrenador de Defensa impidió que River realice un saque de banda en la zona ofensiva. El árbitro del partido Facundo Tello no dudó y expulsó a Sebastián Beccacece.