River con dibujo casi listo

El DT Marcelo Gallardo empieza a definir el equipo con el que jugaría el domingo ante Boca, por el superclásico del fútbol argentino.

El Millonario se entrenó pensando en el Superclásico del domingo y ya comienza a despejarse uno de los interrogantes relacionado con el sistema táctico.

La posibilidad que Gallardo pudiera resolver que River defienda con línea de tres estaba relacionada a la evolución de David Martínez y parece que no podrá contar con él.

El jugador se recupera de una lesión muscular y ayer se volvió a entrenar diferenciado y es muy difícil que pueda estar.

En tanto, Jonatan Maidana, quien también está afuera por un desgarro, tampoco se entrenó a la par del grupo.

En el medio hay un lugar que parece no tener un dueño definido. Con Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz como fijas solo resta saber si los acompañará Simón, Palavecino, o Zuculini.

El gran interrogante en la delantera pasa por Matías Suárez, recuperado de una sinovitis en la rodilla. El atacante entrenó con normalidad y en caso de completar la semana sin inconvenientes es probable que pueda tener minutos, aunque no del arranque.

Julián Álvarez y Jorge Carrascal parecen confirmados por lo que aparece la duda entre Benjamín Rollheiser y Braian Romero.