Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio, los más afectados por el granizo

El relevamiento realizado por el ministerio de la Producción reveló que las plantaciones más dañadas fueron de hortalizas, frutales y también algunos viñedos. En los lugares donde sólo llovió trajo alivio ante la sequía.

Escribe: Omar Andrada

Tras el relevamiento realizado ayer por 8 equipos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria que depende del ministerio de la Producción de la Provincia, arrojó que los daños de mayor proporción que provocó el granizo que precipitó el martes por la noche se produjeron en la franja comprendida entre Marquesado, la zona sudoeste de Rivadavia (Meglioli y República del Líbano), Santa Lucía y las cercanías del Aeropuerto en 9 de Julio.

También hubo consecuencias en Caucete y San Martín pero en menor medida.

El ministro Andrés Díaz Cano informó que continuarán con el relevamiento pero en la jornada de ayer ya se habían presentado seis denuncias de productores afectados. Indicó que a los que no puedan realizarla se las tomarán en el terreno, fundamentalmente a los más pequeños.

Marcelo Balderramo, secretario de Agricultura explicó que lo primero que se hizo fue delimitar la zona donde ocurrió la contingencia y para eso se hizo un barrido por los departamentos de Pocito, Rawson, Rivadavia, Caucete, Santa Lucía, 9 de Julio, San Martín, Angaco y 25 de Mayo.

En éstos últimos departamentos en los que sólo llovió y no cayó granizo ha sido beneficioso debido a la sequía y crisis hídrica que soporta la provincia.

Consignó que los mayores daños se produjeron en el sector hortícola, como la afectación de tomate, zapallo y melón, también frutales y vid.

En los días posteriores continuarán con el análisis de la situación y deberán esperar unas 72 horas para evaluar de forma definitiva el real daño a los cultivos.

El trabajo se hizo de manera conjunta con la Sociedad de Chacareros y los respectivos municipios.

Díaz Cano explicó que los productores que no están inscriptos en el Rupa (Registro Único de Productores Agropecuarios), pueden hacerlo en cualquier época del año. El seguro es provincial y tiene un fondo que está presupuestado para todo el año.

Entre cero y 10 hectáreas cubre el 100% del porcentaje de pérdida que tenga, y de 10 a 20 el 65% del porcentaje total de pérdida. En éste caso el productor tiene que informar con anticipación al evento climático la cantidad de superficie cultivada que tiene para tener derecho al seguro.

“Igual estamos tratando de abarcar la mayor cantidad posible aunque no lo hayan comunicado con anterioridad”, expresó.

Los productores tienen un plazo de 10 días posteriores a la contingencia para realizar la denuncia y en aproximadamente unos 30 perciben la cobertura del seguro. La misma debe hacerse en la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, llevando su certificado de inscripción en el RUPA .

ASISTENCIA A 10 FAMILIAS

Diez familias debieron ser asistidas en la mañana de ayer afectadas por el fuerte temporal de lluvia y granizó que incluyó a más de media docena de departamentos del Gran San Juan.

Según lo informó a Zonda Diario el Director de Emergencia Social que depende del ministerio de Desarrollo Humano, Sergio Pelaitay, seis de esos núcleos familiares se autoevacuaron en casas de familiares o vecinos y el resto fueron trasladados al Comité de Emergencia que posee 9 de Julio.

Pelaitay reveló que además hubo que asistir a otras personas con elementos para la reparación de techos que sufrieron filtraciones y quedaron atentos por si es necesario acudir también con alimentos u otro tipo de ayuda como calzado, ropa de abrigo o de cama.

Agregó que se trabajó de manera coordinada y articulada con el municipio de 9 de Julio y el Área de Acción Social para llegar con la asistencia de manera, rápida, ágil y efectiva.

