Riquelme estalló contra Zambrano y Benedetto. Después del empate sin goles con Racing en el Cilindro de Avellaneda, los futbolistas xeneizes quedaron concentrados y un Román en llamas se acercó hasta el hotel para alzar la voz. “Cruzaron un límite”, fue una de las fuertes frases.

Después del empate sin goles ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, que tuvo en el centro de la escena la pelea de Darío Benedetto con Carlos Zambrano en el túnel y el polémico penal no cobrado por Fernando Rapallini, Juan Román Riquelme no tardó en reunirse con los futbolistas para manifestarles su profundo enojo y pedir explicaciones por lo ocurrido. “Cruzaron un límite”, fue una de las contundentes frases que soltó.

Riquelme, en llamas: los detalles de la charla con el plantel de Boca

En la madrugada de este lunes, el ídolo de Don Torcuato y vicepresidente xeneize se acercó hasta el Hotel Intercontinental y tomó la palabra bajo la atenta mirada del plantel. En llamas, Román se plantó y, haciendo hincapié en el cruce entre el peruano y el propio Pipa, sostuvo que “le faltaron el respeto al hincha”.

Pero eso no fue todo. Riquelme fue más allá y les dijo que “esto no es boxeo” y que “los domingos tienen que tener hermandad”. Después de esta charla caliente, no se descarta que la dirigencia tome medidas disciplinarias con Zambrano y Benedetto, más allá de que en esa misma reunión hubo un diálogo entre ambos en el que el delantero le pidió disculpas.