Rígoli reveló por qué renunció a C5N luego de 15 años. El periodista al fin reveló por qué decidió bajarse de la emisora de noticias de manera abrupta y luego de inaugurarla, en 2007.



Después de 15 años de trabajo ininterrumpido en C5N, Claudio Rígoli dijo “basta” y presentó su renuncia. La noticia inesperada cayó como una bomba para los televidentes, que se quedaron sin respuestas ni explicaciones.

Y ahora, más tranquilo, el legendario periodista habló en Los Andino en casa de los motivos que lo llevaron a tomar esta drástica decisión, nada fácil, ya que él había estado en ese canal desde el día uno, en 2007, cuando fue convocado por Daniel Hadad.

Muy distendido en el living de Guillermo Andino y Carolina Prat, Rígoli habló por primera vez del tema, que no tiene vuelta atrás. “Me fui. Etapa cumplida. Y cuando no estás cómodo en un lugar, cuando no respetan tu trabajo, es un síntoma de que te tenés que ir”, arrancó el periodista, que sigue al frente de Telenueve Central, por El Nueve.

Claudio dio a entender que los últimos tiempos fueron un padecimiento. “Podés aceptar cualquier cosa, menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N”, señaló. Y agregó: “Daniel Hadad me dio esa oportunidad; yo arranqué eso, la transmisión inicial la hice yo, la puesta al aire, la hice yo”.

“Yo entiendo que venga un dueño y te diga: ‘Gracias por los servicios prestados, vamos para otro lado’. Decímelo de frente y me voy tranquilo. Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui. Y está bien, y hoy es una etapa cumplida”, aclaró.

Finalmente, el presentador de noticias dijo estar contento con cómo resolvió el tema: “Estoy muy tranquilo. He recibido decenas de mensajes de compañeros de C5N, siempre hablándome con mucho respeto. Y me llevo ese recuerdo”.

Cabe destacar que Rígoli, tras tomarse vacaciones de Resumen de medianoche, a fines de 2021, nunca volvió reincorporarse, hecho que desconcertó a la audiencia, ya que no hubo tiempo ni lugar para una despedida formal después de tanto tiempo.