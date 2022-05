Ricky Centurión, otra vez ausente

El volante, que no seguirá en San Lorenzo desde junio, no se presentó al entrenamiento de este lunes. Al parecer fue por una actitud del club que no le gustó.

Nuevo capítulo para esta novela. La historia de Ricardo Centurión con San Lorenzo ya sabe que tendrá un final anticipado.

Mientras, sigue acumulando escándalos. Tuvo varios faltazos sin aviso a los entrenamientos y un video viral en una fiesta que indignó a los hinchas. Por eso, el Ciclón tomó la decisión de interrumpir el préstamo desde Vélez en junio del volante.

El jugador decidió seguir yendo a entrenar para mantener la forma física. Pero este lunes no se presentó a la práctica por una actitud que no le gustó.

Luego de que la institución tomara la decisión de finalizar la cesión a mitad de año, tanto Centurión como otros futbolistas en conflicto se entrenaron aparte por decisión del cuerpo técnico interino que comanda Fernando Berón, por este motivo, su ropa no se encontraba en el vestuario del plantel profesional sino que en el de Reserva.

Esto lo consideró “una falta de respeto” y, en lugar de cambiarse y realizar la práctica, decidió tomar sus cosas, retirarse del club y este lunes ni siquiera se presentó.