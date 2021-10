Revolución sobre ruedas

En conferencia de prensa se hizo oficial que la provincia recibirá la primera edición de este evento de alto calibre. El certamen se desarrollará en los primeros meses del año que viene y reunirá a más de 4.000 atletas de 13 países.

A patinar se ha dicho. San Juan se prepara para un evento único en el 2022. Del 25 de febrero al 15 de marzo se desarrollará el primeros Juegos Sudamericano Sobre Ruedas, la antesala de lo que serán los World Skate Game en el mes de octubre.

Más de 4.000 atletas de 13 países desembarcarán en SJ para vivir la previa una competencia inédita que reúne a 9 disciplinas del patín: hockey en línea, hockey sobre patines, patinaje artístico, skate boarding street park, patín carrera circuito pista y urbano, in line freestyle y downhill.

San Juan cuenta con la infraestructura suficiente para recibir un evento de este tamaño. El estadio deportivo y Cultural “La Superiora” (Rawson), el estadio Papa Francisco (Jáchal), el estadio Marta Orellana (San Martín), el Marcelo García (Pocito) y el nuevo reducto de UPCN. Estos estadios se sumarán a las canchas techadas de hockey sobre patines y a los diques de Ullum y Punta Negra que también recibirán algunas de las ramas del patín.

Participaron del acto de lanzamiento y apertura el presidente de ODESUR (Organización Deportiva Suramericana). Camilo Pérez López, Director Deportivo de la World Skate Francisco Changmarin, Presidente de la Confederación Sudamericana de Patinaje Moacyr Junior, Presidente del Comité Olímpico Argentino Mario Moccia, presidente de la Confederación Argentina de Patinaje Daniel Ventura, Secretario de Deporte Jorge Chica y el Gobernador Sergio Uñac.

PRÓXIMOS ODESUR EN SAN JUAN

El presidente de los Juegos Odesur Camilo Pérez López, tiró lo largó en plena conferencia y esto hace ilusionar a San Juan con otra competencia internacional.

“San Juan puede ser sede de los próximos Juegos ODESUR, no tengo dudas que tiene la infraestructura y capacidad para poder organizarlos”, señaló.

Estos Juegos se realizan cada cuatro años y la edición anterior se desarrolló en Paraguay.

SERGIO UÑAC

Al final de la conferencia el gobernador Uñac tomó la palabra: “Pocas veces no he encontrado la palabra justa para poder empezar y la verdad que han sido tan elocuentes quienes me han precedido ,que puedo sintetizar en un muchas gracias. No estoy acá para eternizarme, que por constitución no se puede, por eso les pido que me alojan en la dirigencia deportiva va a ser un orgullo colaborar con ustedes. Guárdenme un lugar, vamos a trabaja codo a codo”, cerró el primer mandatario.