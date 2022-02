Revolución Básquet cayó ante Riojano

El conjunto sanjuanino perdió 73-77 ante Riojano por una nueva fecha del torneo Federal. El encuentro se resolvió en el alargue luego de igualar 66-66.

El equipo sanjuanino tuvo la mejor actuación hasta ahora en la Liga pero en el final no pudo sostener el resultado que logró en el último cuarto del juego reglamentario. Cayó 77 a 73.

El efecto de remontada no alcanzó ante Atlético Riojano y en el over time o tiempo suplementario, el visitante se alzó con la victoria por 77 a 73.

El partido comenzó con viento a favor para San Juan que comenzó con una buena efectividad, eso levantó la multitud que copó la cancha de Urquiza.

Revolución San Juan Básquet con un ataque muy ágil y la efectividad perfecta que dio luz en el parcial al gigante de Cuyo. Con una buena actuación de Castro, Rodríguez, Lucero en el ataque. Con buenas recuperaciones de Facundo Bustos y Facundo Chiabiotto el primer cuarto ilusionó con el 21 a 16 a favor de Revolución San Juan Básquet.

El segundo cuarto Riojano ajustó algunas clavijas y la rotación de los nuestros hizo que baje la efectividad. El trabajo de Berón, Suarez, Germano hicieron que cambie la cara del elenco visitante.

Con trámite parejo y algunos desaciertos al momento de buscar el aro, hizo que la visita saque una ventaja que sostuvo hasta el descanso y quedaron 40 a 30 a favor de los visitantes. Sin dudas lo que mostró Cristina Berón en ese lapso hizo la diferencia para que su equipo se quede con la victoria parcial.

La intensidad volvió en el tercer cuarto. Mientras que la solidez en el sistema de defensa que tuvo el equipo de Cabañas. Con un contundente sistema Revolución San Juan Básquet logró remontar el partido y quedó a cinco puntos. El último cuarto arrancó 55 a 50 a favor de Riojano.

En el cuarto tiempo Revolución fue a buscarlo con el corazón pero también con un juego agresivo. Por eso logró emparejar las acciones. Remontar los diez puntos y ponerse a tiro. Hasta que en el último ataque logró embocar un triple de Lucero que lo llevó a estirar el juego a los cinco minutos que definieron al ganador.

El trabajo de Facundo Bustos, Hugo Castro con la movilidad que le dieron Lucero Rodríguez, más las alternancias de Romero, llevaron al sanjuanino a lograr el cometido de emparejar las cosas.

El empate a 66 tuvo en vilo a todos, hasta que una serie de faltas y errores en la salida decantaron el resultado. Igual el equipo buscó la paridad pero solamente alcanzó a estar un punto abajo. Un nuevo libre a seis segundos del final y Atlético Riojano no perdonó.

Por el lado de Revolución San Juan Básquet el máximo anotador con 24 puntos es Matías Lucero, con esos números también fue el máximo goleador del partido. Otra vez uno de los nuestros tiene la mayor eficiencia en el aro rival. Otro que hizo muchos puntos es Juan Manuel Rodríguez que hizo 18 puntos.

Por el lado de Atlético Riojano, hubo diferentes Dante De La Vega con 18 puntos lo mismo que Cristina Berón que marcó las mismas cantidad de canastas. Mientras que Agustín Suarez alcanzó las 12 canastas, Nicolás Martínez hizo 11, Agustín Germano y Gonzalo Zagert con 6.