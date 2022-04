Revocan las cautelares del PTP y JXC

La medida la adoptó la jueza del Contencioso- Administrativo, Adriana Tettamanti.

Adriana Tettamanti (foto), jueza del Contencioso- Administrativo, revocó las cautelares presentadas por el PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo) y Juntos por el Cambio por la eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en San Juan.

La magistrada adoptó dicha decisión luego de que, a principios de abril, la Sala IV de la Cámara Civil habilitara el Código Electoral sin las Paso, después de analizar el planteo presentado por los tres diputados giojista, quienes solicitaron ante la Justicia que mientras se defina el pedido de inconstitucionalidad y nulidad de la sanción del Código Electoral, dicha ley no sea aplicada.

Según señaló Federico Agüero, apoderado del PTP, “la jueza, que en un primer momento nos dio lugar a la presentación, tomó dicha decisión debido a que el planteo presentado por nosotros es similar al presentado por los diputados justicialistas que ya trató y resolvió la Cámara”.

“Sin embargo todavía está pendiente la resolución de la cuestión de fondo, es decir sobre la constitucionalidad o no de la norma”, agregó Agüero.

Según señaló el diputado Gustavo Usín, la jueza habría tomado idéntica resolución con relación a la Cautelar presentada por dicho espacio político sobre el mismo tema.

En la resolución y con relación a la decisión de la Cámara Civil, la jueza sostiene que “a pesar de que la doctrina del stare decisis (del precedente) no es obligatoria en nuestro sistema jurídico, constituye el curso de acción preferido pues promueve el desarrollo uniforme, predecible y consistente de los principios legales, aumenta la confianza en las sentencias judiciales y contribuye a la verdadera integridad del proceso judicial”.