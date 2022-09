Revisión salarial: UPCN quiere cláusula gatillo y los gremios educativos esperarán la propuesta

Se viene un nuevo debate salarial en San Juan. La premisa de los sindicalistas es que no se pierda ante la inflación. Uno de los gremios más importantes propone volver a un régimen de actualización salarial que se usó en la anterior gestión.

Este jueves, el Gobierno de San Juan, convocó a los sindicatos estatales a revisar la evolución de los salarios, tras los últimos incrementos acordados en junio. Esto se da en respuesta al compromiso asumido por el Gobierno provincial y a pedido formal de los gremios de la provincia. La cita es para el 14 de septiembre a las 17 hs. En este contexto, Zonda Diario dialogó con los sindicalistas para conocer sus posturas de cara al encuentro.

La reunión tendrá lugar tras la publicación por parte del Indec del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de agosto. Participarán los secretarios generales de los sindicatos que representan a los distintos sectores de la administración pública (UPCN, ATE, UDAP, UDA, AMET, Sindicato Médico, Asprosa, ATSA, Soeme, Sitraviap).

En este sentido, el titular de UCPN, José Pepe Villa dialogó con Zonda Diario sobre el encuentro y confirmó que le pedirán al Gobierno que empiece a aplicar la Cláusula Gatillo, se trata del sistema mediante el cual los sueldos se ajustan automáticamente a la inflación. “Es lo más justo, lo más lógico y lo más racional. Si tenemos la inflación el día 14 y se liquida con la actualización del mes anterior”, expresa el gremialista a Zonda Diario.

Cabe señalar que, el Gobierno informó que en lo que va del año, el salario de los trabajadores del Estado provincial registró una suba acumulada del 65%, siendo este superior al último índice de inflación acumulado que alcanzó el 46,2%. En este sentido, Villa indicó que, “tenemos hasta el 14 para calcular todos los aumentos. Ellos dicen que nos han superado en la inflación, no creo que sea así, porque computan una parte que ha sido del año anterior y hay que hacer una discriminación.

¿Los gremios educativos prefieren esperar la propuesta?

“Tenemos que escuchar lo que dice el Gobierno y en función de eso ver. Creo que esa reunión es para el Gobierno emita una propuesta. No lo veo de otra manera. Estamos con la expectativa de que cumplan la palabra de que nuestro sueldo le gane a la inflación en lo que va del 2022”, señala Daniel Quiroga, titular de AMET, a Zonda Diario. Quiroga no cree que la solución sea la cláusula gatilla ya que “los trabajadores terminan recibiendo el incremento un mes después”.

Por su parte, Roberto Rosas de ATE señala a este medio que que “no vamos a anticipar ningún porcentaje porque primero hay que escucharlo al Gobierno. La premisa sigue siendo que los salarios no pierdan ante la inflación”. Además, Rosas señala que hay que esperar a que se liquiden los sueldos de agosto. Ante la consulta sobre la Cláusula Gatillo, destacó que buscarán la mejor manera de ganarle a la inflación en la reunión convocada por el Gobierno.

Lo que dicen los otros gremialistas

Alfredo Duarte, titular de ATSA recalca que la idea es superar la inflación. “El Gobierno nacional no habla de monto, pero hay institucione privadas que hablan de más de 90% de inflación en lo que va del año”. Sobre la cláusula gatillo, explica que “la hemos venido pidiendo”.

Por su parte, Cristóbal Carrizo, titular de ATE adelantó que su propuesta es “conseguir recuperar los puntos de inflación de julio de agosto. Y en ese sentido, está esperando los datos oficiales del Indec sobre la inflación. “Calculamos que nuestro pedido será cercano al 14% entre los dos meses. Por eso el pedido rondará ese poprcentaje”. Sobre la cláusula gatillo destacó que “es algo a tratar. Ya se habló en la otra reunión y vamos a esperar a ver qué se habla en el próximo encuentro”.