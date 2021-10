“Revertir el paradigma requiere de un trabajo denodado”

Vanesa Díaz es Licenciada en Trabajo Social y por eso abordó la temática desde el punto de vista profesional que amerita.

Ante las cámaras de Zonda TV encabezó su exposición indagando: “la pregunta es si se puede prevenir y cómo la violencia familiar”, y para responder explicó que “los varones han sido socializados en una cultura de dominación, de abuso de poder, dónde hay una construcción cultural que los atravieza”. A lo que a renglón seguido añadió que “revertir ese paradigma requiere de un trabajo denodado de todos”.

Luego detalló que “en primer lugar tiene que ver con desarticular la conducta abusiva y controlar el ejercicio de esa fuerza que daña, no sólo a la persona con la que tiene relación sino también a sí mismo”.

“Es muy difícil desarticular ésos aprendizajes de una masculinidad tradicional donde está incorporado el aprendizaje de discriminación y descalificación hacia la mujer. Hay que desarticular esos mecanismos y a partir de ahí comenzar con un trabajo de reversión de comportamiento”.

Agregó que en el ciclo de la violencia hay distintas etapas: “Liberación de tensión y luego la explosión que puede destruir la vida de una persona y a su vez la de sí mismo”.

Aclaró que también puede explotar para adentro. “En ese caso los violentos son propensos a sufrir distintas patologías y generar ACV o episodios cardiovasculares o situaciones trágicas como accidentes”.

Por eso alertó que “si no hay alguien de afuera que esté mirando y que conozca del fenómeno, cómo se expresa, se manifiesta, cuáles son los indicadores de un maltrato emocional, psicológico, físico y hasta económico, no lo vamos a cortar”.

Indicó que eso se refiere sólo a la prevención primaria.

Aconsejó que no sólo depende del núcleo familiar sino que “es necesaria la intervención de los establecimientos educativos y los lugares de recreación de los niños que también transmiten valores. Con los profesionales no alcanza. Es responsabilidad de todos. Lo que hay que hacer, como ciudadano común, es aprovechar la información que está al alcance de la mano en internet, guglear y buscar: expresión emocional o cuales son los indicadores de la violencia”, aconsejó en el final.