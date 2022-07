Reservas del 100% hasta el sábado por el día del amigo en bares y restós

El sector gastronómico espera que puedan remontar las ventas debido a que los festejos en la provincia se extienden varios días.

Para el Día del Amigo, tenemos el 100 por ciento de reserva hasta el sábado”, sostuvo el presidente de la Cámara Gastronómica Hotelera de San Juan, Rubén Miodowsky en Lo que Pasa por ZondaTV.

Hoy se festeja el Día del Amigo y aunque se esperan temperaturas bajo cero, eso no es impedimento para que los sanjuaninos festejen la amistad. Para ese día ya hay una reserva casi total en bares y restós de SJ.

Debido a los cambios bruscos en el sistema económico, el sector gastronómico no está trabajando como años anteriores. “No podemos largas ciertas promociones para el consumidor debido a las subas de precios que tenemos diariamente y eso nos está frenando un poco”, afirmó Miodowsky.

A su vez, esperan que puedan remontar las ventas debido a que los festejos del día del amigo en la provincia se extienden varios días. “Está pasando últimamente que el día del amigo se estira hacia atrás y hacia adelante. Esperamos comensales hoy y mañana, no todos van el mismo día del amigo y eso nos beneficia”, agregó.

Con respecto a años anteriores, este día del amigo se celebra al 100% de la capacidad de los bares, restaurantes y confiterías. A su vez, la mayoría de los locales gastronómicos siguen apostando a los protocolos. “No estamos tan estrictos como era antes, pero seguimos trabajando con protocolos covid, como por ejemplo el uso del alcohol en gel”, finalizó.