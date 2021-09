Repuntaron un 24% las exportaciones mineras

Las exportaciones mineras registraron en julio un aumento de 49,3% respecto del valor anotado doce meses atrás, y el monto acumulado en los primeros siete meses del año (US$ 1.689,8 millones) creció 24% frente al mismo período en el 2020.

En cuanto al origen provincial de las ventas de productos mineros al exterior, San Juan, tuvo envíos de US$ 398,7 millones, con un 72,7% de participación en el conjunto de envíos.

Durante julio, según informó la Secretaría de Minería de la Nación, los envíos de oro (por US$ 156,6 millones) experimentaron un ascenso interanual del 46,7%Los valores exportados de calizas, dolomita y creta, si bien en cantidades reducidas, también exhibieron en julio una marcado repunte interanual, del 134%, mientras los embarques de bentonita y cal presentaron un incremento por arriba del 40%.