¿Rendirse? Jamás

Virginia es mediocampista del Atlético de Madrid, en mayo de 2020 después de volver de una gira con la selección de España comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Tenía un tumor maligno. La operaron y le dieron pocas chances de vida y ni que hablar de jugar al fútbol. Mañana vuelve a jugar después de dos años.

Como suele suceder, las malas noticias llegan, golpean y no te dejan lugar para la reacción.

Y mas, si se trata de la vida misma. Hay que apostar a algo mas que la fuerza de voluntad o un milagro del altísimo.

Jugar al fútbol, tener una trayectoria tan buena que la selección de tu país te convoque, son deseos que puede tener cualquier persona que ama el fútbol o el deporte en sí.

Virginia Torrecilla, nacida hace 27 años en Cala Millor, localidad española situada en la costa del Levante de Mallorca, tiene un destacado paso por el fútbol femenino, que la llevó a ser la capitana de la selección española luciendo la 14, la misma que uso un luchador como Javier Mascherano.

El 11 de marzo del 2020 jugó 33 minutos en la victoria de la selección española ante Inglaterra en la She Believes Cup, jugada en Estados Unidos.

Al regreso al país comenzó con fuertes dolores de cabeza que no se mitigaban con los tratamientos convencionales.

Allí empezaron los primeros golpes bajos. Luego de una Tomografía computada realizada el 14 de mayo se vio que tenía un tumor cerebral que requería el paso por quirófano.

Fue ella misma quien contó todo. “He ganado el partido más importante de mi vida. Si antes vivía la vida, ahora la viviré el doble”, destacó en sus redes sociales luego de ser operada exitosamente después de 4 horas.

Un calvario sin fin

Virginia comenzó a jugar un partido muy complicado, el de su vida misma y sobrevivir.

Tuvo que someterse a un largo tratamiento de quimioterapia que le jugaron en contra en su estética y en la salud pero que a ella no el importó.

“Durante todo mi proceso he querido enseñar el lado más positivo, pero también he tenido momentos malos y he llorado mucho. Y aún lo sigo haciendo. He aprendido que a veces es necesario y que no es malo mostrarlo”, señaló recientemente en sus redes.

Como si fuera poco…

En junio del 2021, mientras peleaba con ese “maldito” tumor cerebral, Virginia Torrecillas sufrió un grave accidente automovilístico.

Ella salió ilesa, pero su madre se llevó la peor parte. “Hoy 14 de junio puedo decir que mi mamá está viva. Quizá no vuelva a andar debido a las lesiones que le provocó, pero después de estos días en UCI, no nos importa. La vida de mi madre no corre peligro y es lo más importante de este mundo”.

No hay mal que dure 100 años

Después de un año, la propia Virginia daba la mejor noticia “Hoy he ido a por los resultados y ha salido todo muy bien. Estoy limpia”, aseguró en sus cuentas aquel 30 de marzo de 2021.

A sus 27 años, la carrera futbolística de Virginia Torrecilla se puso en marcha de nuevo.

De a poco volvió a los entrenamientos en el Atlético.

Pasaron algunos meses y ya dio otro paso importante. El jueves pasado estuvo dentro del plantel convocado para jugar la Semifinal de la Súper Copa de España.

No jugó. Pero ayer fue convocada para la final de mañana con el Barcelona, donde si podría tener minutos en cancha de acuerdo a lo observado en la última práctica.

Realista y soñadora, pero con una experiencia de vida brutal, Virginia se atrevió a soñar en voz alta en alguna ocasión: “El fútbol salvó mi vida en el momento más difícil y aprendí que la vida es hoy, nunca sabemos lo que va a pasar”