Reino Unido: Desvalijaron la habitación donde se alojaba Diego Schwartzman

Al tenista argentino, que venía de caer en segunda ronda en ese torneo inglés le robaron mochila con dinero efectivo, un reloj, tarjetas y hasta el pasaporte del “Peque Schwartzman.



El tenista argentino Diego “Peque” Schwartzman la pasó mal en Eatsbourne, Reino Unido. Más allá de haber sido eliminado en segunda ronda frente al local Jack Draper, lo peor vino cuando se enteró que le habían desvalijado la habitación del hotel en el que se encontraba alojado.

Los delincuentes, que también ingresaron al cuarto del jugador español Pedro Martínez, se llevaron diversos objetos de valor como su mochila con dinero efectivo, un reloj, tarjetas y hasta el pasaporte.

Pedro Martínez, número 49 del ranking ATP, relató a The Guardian que al llegar a su habitación notó que le faltaba el reloj y que al bajar a la recepción para hacer la denuncia se topó con el Peque.

“A mí me robaron el reloj y a Schwartzman algunos objetos de valor. Pasé una mala noche, esa es la verdad. No dormí apenas. Ha sido difícil jugar, pero me he intentado concentrar en eso”, se lamentó.

Martínez contó que el reloj que le robaron se lo compró hace un año, cuando llegó por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros. “Tenía un valor sentimental. No creo que lo encuentren porque no había cámaras en los pasillos”, completó.

En tanto, este miércoles por la tarde, Schwartzman realizó publicó en su cuenta de Twitter que “lamentablemente, este domingo en el Hydro Hotel en Eastbourne me robaron muchas pertenencias, incluyendo el pasaporte. tarjetas de crédito y varias cosas más. Gracias a todos los que se preocuparon y me preguntaron si necesitaba algo”.

