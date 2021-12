Para evaluar a los de nacimiento o los que aparecen con el tiempo, se necesita seguir la regla ABCDE para explorar los lunares.

La responsable del área de Cirugía Dermatológica del hospital Avellaneda, Adriana Arangio, aseguró que “los lunares pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y ser peligrosos”, por lo que llamó a sostener los cuidados y el control de los mismos.

Para el seguimiento hay que seguir la regla ABCDE para explorar los lunares. ¿Que significa cada letra?

A (asimetría): si ese lunar se parte imaginariamente por la mitad, y se nota que es distinto a la otra mitad, significa que hay una asimetría y se debe tener en cuenta ese tipo de lunar



B (bordes): si los bordes son irregulares y no es una circunferencia, tiene como brazos o ramificaciones, estamos ante algo irregular



C (color): si tiene distintos tonos de colores, que van de un tono pardo a un café con leche y no es un color uniforme



D (diámetro): cuando un lunar tiene un diámetro mayor a 6 milímetros, hay que tener consideración y control, pero no es tomado como parámetro decisivo



E (evolución): cuando un lunar aumenta de tamaño o va cambiando, su superficie sufre cambios o se eleva, se inflama, enrojece, descama, pica o sangra; debe consultar urgente con un dermatólogo.

“Por eso cuando uno pide que se controlen los lunares, obsérvense y exploren cada parte de la superficie de la piel, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies y zonas de pliegues. Porque los lunares en cualquier zona pueden transformarse”, remarcó la especialista.

Además, acotó que a todos los lunares hay que mirarlos, controlarlos y evaluarlos, y en el peor de los casos habrá que extirparlos por prevención.