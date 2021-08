Reforzar la unidad y evitar más errores en el tramo final de la campaña, el foco de la reunión de Gabinete

Alberto Fernández quiere dejar atrás los daños por la filtración de la fiesta en Olivos. Busca que los ministros salgan a defender la gestión en una recorrida por todo el país.

Después de casi una hora y media de la primera reunión de Gabinete completa de Alberto Fernández quedó más que clara cuál es la intención del Gobierno. El oficialismo apunta a mostrar unidad a solo 23 días de las elecciones primarias del 12 de septiembre, buscar datos positivos de la gestión para convencer al electorado de que se está en el rumbo correcto, no cometer errores en lo que queda de la campaña proselitista y pensar de aquí en adelante cómo será un escenario pospandemia.

El Presidente fue uno de los primeros en arribar a la Casa Rosada. El helicóptero tardó pocos minutos en trasladarlo desde Olivos y 20 minutos antes del comienzo ya estaba en su despacho. Ajustó allí los últimos detalles sobre los temas del encuentro en el Museo del Bicentenario con sus ministros y sus secretarios de Estado. Minutos después llegó Matías Kulfas, a quien curiosamente se lo vio llegar tras atravesar a pie la Plaza de Mayo desde su ministerio de Desarrollo Productivo ubicado sobre Diagonal Sur. Más tarde se sumó Felipe Solá. De los 20 integrantes del Gabinete, a las 11.30, cuando comenzaron las intervenciones de Alberto Fernández y de Cafiero, solamente faltaba la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti, quien este fin de semana regresará de un viaje a Rusia adonde viajó para destrabar la llegada de los segundos componentes de las vacunas Sputnik V.

“No es un relanzamiento de gestión, vamos a repasar todo lo que se hizo hasta acá y a empezar a dar vuelta la página de la pandemia”, comentó brevemente uno de los ministros al ingresar por la puerta del Museo que da a la calle Hipólito Yrigoyen. Parecía que el temario ya se había definido en un contacto previo porque cuando el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, en un improvisado corralito y ante más de 30 periodistas acreditados en Balcarce 50, esbozó casi las mismas palabras: “El Presidente hizo un reconocimiento a los ministros, repasó los programas que desde el año pasado sirvieron para contener la pandemia, y focalizó en las herramientas que están rotando hacia la recuperación económica. También marcó las prioridades que quiere ver plasmadas en el presupuesto del año próximo. Tiene que ser el presupuesto de la pospandemia”.

Cafiero hizo una descripción breve de los intercambios en el Museo y luego escuchó preguntas. Se lo vio más tenso, incómodo y dubitativo que de costumbre. Acaso porque esperaba que más allá de esta reunión se lo indagara por el hecho que sacudió al Gobierno en los últimos días. Se quieren dejar atrás las fotos y los videos que se difundieron del jefe de Estado en plena época de restricciones en la residencia de Olivos cuando se festejó el 14 de abril de 2020 el cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, pero la difusión de esa celebración todavía sacude al entorno presidencial. En la última de las preguntas y cuando se lo consultó sobre si el Presidente piensa presentarse ante la Justicia, cerca de la Casa Rosada se escuchaba con nitidez el estallido de varias bombas de estruendo provenientes de una manifestación del Polo Obrero que estaba en las inmediaciones. Acaso una ironía del ruido que causó ese escándalo.

Según fuentes oficiales la filtración de las imágenes en Olivos no se abordó durante la reunión. Si se habló de lo que será la campaña electoral en las tres semanas que restan para el test electoral en los comicios de medio término. Hablaron el Presidente, Cafiero y algunos ministros.

Como no se pueden hacer anuncios desde el miércoles 18 de agosto hasta que se realicen las PASO, Fernández hizo hincapié en el manejo de la campaña electoral. No quieren dar MÁS pasos en falso. Tanto el primer mandatario como las piezas más emblemáticas del gabinete harán recorridas por provincias del Interior, aunque no se descuidará el Conurbano, un enclave vital a la hora de atrapar votos. Los signos positivos respecto de la recuperación económica serán eje en cada una de esas visitas. Los ministros que más exposición tendrán serán Cafiero, Eduardo “Wado” De Pedro y Gabriel Katopodis, como en otras etapas de la campaña.

Además, Matías Kulfas y Martín Guzmán podrían sumarse para reforzar los aspectos técnicos. Aunque Vizzotti no estuvo presente en la reunión de Gabinete, desde el Gobierno tienen esperanzas en que si el Plan de Vacunación sigue avanzando (Cafiero remarcó que ayer jueves 19, “se aplicaron 300 mil segundas dosis”) pueda servir como refuerzo de las intenciones electorales.

De la reunión en el Museo del Bicentenario participaron el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. De los ministros estuvieron Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Géneros y Diversidad; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Trabajo, Claudio Moroni; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; de Educación, Nicolás Trotta; el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; de Justicia, Martín Soria; de Defensa, Jorge Taiana; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Economía, Martín Guzmán; de Seguridad, Sabina Frederic, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y el de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.