Red Tulum: descartan un aumento del boleto y el servicio se garantiza hasta el viernes

Por el faltante de gasoil el servicio de transporte en San Juan está en jaque. Hay reuniones y trabajan a contrarreloj para evitar una crisis.

Por Lucas Laciar

El faltante de gasoil a nivel nacional amenaza a todos los sanjuaninos en un servicio clave, el transporte público. Es que los problemas para conseguir este combustible, está afectando fuertemente a las empresas sanjuaninas y no saben si van a poder seguir brindando el servicio. De hecho, una empresa mermó la frecuencia este miércoles y ya fue infraccionada. Por este problema, hubo reuniones en el Ministerio de Gobierno entre transportistas y funcionarios.

“Lo que dicen en todos lados. Vamos zafando, recién una empresa me avisó que han conseguido combustible, que mañana también va a estar normal. Vamos día a día. Hasta el viernes va a estar todo tranquilo. El tema, es que si no consiguen ellos, se va a ir complicando cada vez más. Hoy una empresa no había conseguido y sacaron de servicio algunos colectivos, se detectó y se los ha infraccionado”, cuenta el secretario de Tránsito y Transporte a Zonda Diario, durante la tarde de este miércoles. El funcionario atendió en medio de varias reuniones que todavía no terminan.

“Hasta el viernes va a estar todo tranquilo” https://youtu.be/RoPL7L6BKRM

A las 3 de la tarde, Armendáriz terminó una reunión con ATAP por otros temas. Pero hablaron también del problema del día. Es que desde la semana pasada los empresarios venían advirtiendo que tras la Semana Santa se les iba a complicar conseguir gasoil.

“La preocupacion es saber si habrá abastecimiento de combustible. Gracias a Dios mañana va a estar totalmente normal el servicio”, indica Armendáriz.

“Hemos visto varios puntos porque todavía no están llegando los subsidios nacionales de Buenos Aires y hay un montón de cosas que tenemos que analizar, definir y, seguramente, vamos anunciar cuando terminemos”, aclara el funcionario.

Amentó el gasoil ¿aumentará el precio del boleto?

Ricardo Salvá, empresario del sector dijo que, en algunos casos aumentó hasta un 70% el costo del gasoil y que lo están absorbiendo las empresas. En este contexto, se le consultó a Armendariz si va a aumentar el costo del boleto del colectivo.

“Se analiza la situación. Estamos viendo qué es lo real y que no. Son situaciones que no dependen de nosotros y que están afectando a la prestación del servicio“, aclara el titular de Tránsito y Transporte. Ante la repregunta sobre un posible aumento afirma que “eso no está en tratativa. Todas esas negociaciones son para seguir manteniendo ese precio”.

Consultado sobre cómo hará el Gobierno para garantizar el precio del boleto en este contexto, Armendáris aclara que “no sé si habrá más erogación del Estado o si se pueden conseguir fondos. Estuvimos un Buenos Aires buscando fondos y hasta que no nos confirmen todo, no sé cómo va quedar el cuadro de situación”.

¿Puede ser el horario de corrido una medida para reducir las frecuencias?

“Sí, sería bueno si reducís horarios donde tenés que tener más frecuencia. Hoy tenés cuatro horarios picos: en la mañana, al mediodía, a las 5 de la tarde cuando vuelven los empleados al comercio y a la noche cuando salen. A lo mejor, se puede reducir para tener 3 horarios pico. Es analizar y ver cómo se comporta, pero hoy por hoy, es un tema que puede o no ayudar al transporte. Puede ayudar al empleado a reducir gastos”.