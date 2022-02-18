Red Tulum: aprovecha las últimas horas, mañana aumenta el boleto

La Red Tulum prevé aumentos en el boleto y cambios a partir de este sábado.
A partir de las 00:00 horas del sábado 19 de febrero del corriente año comenzará a tener vigencia un nuevo cuadro tarifario para el servicio de transporte público de personas de la Red Tulum.
De esta manera, y a través de sus facultades, la Secretaría de Tránsito y Transporte informó que:
El boleto de la Red Tulum pasará de $29,60 a $38,48. El boleto escolar tendrá un valor de $12.74 y los docentes pasarán a abonar $19,24.
Desde la cartera, comentaron que aunque el último aumento al transporte público tiene registro del 15 de marzo de 2021, la vigencia de aquella tarifa debería haber sido efectuada en diciembre de 2019.
Además, explicaron que tras un esfuerzo importante de la Provincia, con una inversión de $127.000.000 de pesos mensuales en el 2020, en enero de aquel año quedó sin efecto la suba, y se retrotrae el costo a los vigentes en junio de 2019.
Ya en 2021, con una inversión durante el primer semestre de $165.000.000 mensuales; y con un adicional en el segundo semestre de $35.000.000 mensuales, el Gobierno pudo mantener una tarifa accesible para usuarios del transporte público.
En tanto, tras la implementación de RedTulum, y con el objetivo de que el usuario se familiarice con el nuevo sistema de transporte, se garantizó la gratuidad del boleto del 7 al 31 de diciembre con una aporte del Estado de $140.000.000 aproximadamente.
En cuanto a las consideraciones, explicaron que un factor tenido en cuenta para aplicar la suba del boleto es el de la inflación, que en promedio fue de más del 150% desde 2019 a la fecha (47,6% en 2019, 53,8% en 2020 y 50,9% en 2021).
A esto se suma la evolución en los precios del litro de gasoil, que pasó de $35 en 2019 a $95 en 2022.
Red Tulum: los cambios
Línea 101 – UTE – La Marina – La Positiva
IDA: PROVINCIA DE JUJUY – RAMÓN MOLINA – CIPOLLETTI – BAZÁN AGRAS – VICEGOBERNADOR LUIS CATTANI – VIRGEN DE LOURDES – CAPITÁN JOSÉ MARÍA ZULUAGA – SIMÓN BOLÍVAR – MÚSICOS RIM 22 – LAPRIDA – GRANADEROS –CAPITÁN HUGO EMILIO EMI – AVENIDA PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – GRANADEROS – SARGENTO CABRAL – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – 25 DE MAYO – AVENIDA ESPAÑA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – ABERASTAIN Y AVENIDA CÓRDOBA.
VUELTA: AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – LAS HERAS – 25 DE MAYO – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – SARGENTO CABRAL – GRANADEROS – AVENIDA PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – CAPITÁN HUGO EMILIO EMI – GRANADEROS – LAPRIDA – MÚSICOS RIM 22 – SIMÓN BOLÍVAR – CAPITÁN JOSÉ MARÍA ZULUAGA – VIRGEN DE LOURDES – VICEGOBERNADOR LUIS CATTANI – BAZÁN AGRAS – CIPOLLETTI – RAMÓN MOLINA Y PROVINCIA DE JUJUY.
Línea 103 – UTE – La Marina – La Positiva
IDA: JUAN JUFRÉ Y GENERAL MARIANO ACHA – TUCUMÁN – SAN LORENZO – MENDOZA – JUAN JUFRÉ – AVENIDA LEANDRO ALÉM – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN – AVENIDA RIOJA – SANTA FÉ – AVENIDA LEANDRO ALEM – PEDRO DE VALDIVIA – TUCUMÁN Y AGUSTÍN GÓMEZ.
VUELTA: AGUSTÍN GÓMEZ Y GENERAL MARIANO ACHA – AGUSTÍN GÓMEZ – PERIODISTAS SANJUANINOS – DAVID CHÁVEZ – LATERAL DE CIRCUNVALACIÓN SO – AVENIDA ESPAÑA – PEDRO DE VALDIVIA – AVENIDA LEANDRO ALEM – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA RIOJA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA LEANDRO ALEM – FALUCHO – MENDOZA – SAN LORENZO – TUCUMÁN – SAN LORENZO – AVENIDA RIOJA – JUAN JUFRÉ Y TUCUMÁN.
Línea 104 – UTE – La Marina – La Positiva
IDA: HIPÓLITO YRIGOYEN Y SANTA FE – SANTA FE – GENERAL MIGUEL SOLER – FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO – COMANDANTE CABOT – VICTORIA – BRASIL – ESTEBAN ECHEVERRÍA – 9 DE JULIO – HERMÓGENES RUIZ – 9 DE JULIO – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – PEDRO DE VALDIVIA – GENERAL MARIANO ACHA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA LEANDRO ALEM – SANTA FE – AVENIDA ESPAÑA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ – LAS HERAS – ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.
VUELTA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ – AVENIDA ESPAÑA – PEDRO DE VALDIVIA – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – 9 DE JULIO – HERMÓGENES RUIZ – 9 DE JULIO – ESTEBAN ECHEVERRÍA – BRASIL – VICTORIA – COMANDANTE CABOT – FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO – GENERAL JUAN ANTONIO ARENALES – HIPÓLITO YRIGOYEN – HIPÓLITO YRIGOYEN Y SANTA FE.
Red Tulum: Línea 120 – UTE – La Marina – La Positiva
IDA: MAIPÚ Y AGUSTÍN GÓMEZ – GENERAL ACHA – VALLE FÉRTIL – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – RUTA DEL SOL – ALMIRANTE GALINDEZ – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – SARGENTO BAUTISTA CABRAL –LOS OLIVOS – LAS GOLONDRINAS – LOS ZORZALES – EL CEIBO – LOS OLIVOS – SARGENTO BAUTISTA CABRAL – FRANCISCO TRISTAN COLL – RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA – COMERCIO – ATENCIO – MORÓN – AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA – COMERCIO – MORÓN – CARLOS YORNET – CARLOS PELLEGRINI – DOCTOR VICTORINO ORTEGA – CHACABUCO – AGUSTÍN GÓMEZ Y CARLOS PELLEGRINI.
VUELTA: CALLE 5 Y CARLOS PELLEGRINI – FRUCTUOSO PACHECO – BERNARDINO RIVADAVIA – JOSÉ CLEMENTE SARMIENTO – PROYECTADA B° CONJUNTO V – MORÓN – COMERCIO – ATENCIO – MORÓN – AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA – RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – RASTREADOR CALIVAR – FRANCISCO TRISTAN COLL – LOS OLIVOS – LAS GOLONDRINAS – LOS ZORZALES – EL CEIBO – LOS OLIVOS – SARGENTO BAUTISTA CABRAL – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN –ALMIRANTE GALINDEZ – RUTA DEL SOL – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – VALLE FÉRTIL – AGUSTÍN GÓMEZ Y MAIPÚ.
Red Tulum: Línea 123 – UTE – La Marina – La Positiva
IDA: AV. LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y TIERRA DEL FUEGO – ALMIRANTE GALINDEZ – SAN JUAN – SARGENTO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – PEDRO IGNACIO CASTRO BARROS – GENERAL JUAN MADARIAGA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – PEDRO PABLO GÓMEZ – BENITO SANCASSANI – JUAN MEGLIOLI – ITUZAINGÓ – JUAN JOSÉ PASO – ÁNGEL DOLORES ROJAS – BARTOLOMÉ DEL BONO – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – ABERASTAIN Y SANTA FE.
VUELTA: SANTA FE Y ABERASTAIN – AVENIDA ALEM – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – JUAN DE DIOS JOFRÉ – CORNELIO SAAVEDRA – HIPÓLITO YRIGOYEN – ITUZAINGÓ – JUAN MEGLIOLI – BENITO SANCASSANI – PEDRO PABLO GÓMEZ – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – SARGENTO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA – SOLDADO ARGENTINO – ALMIRANTE GALINDEZ – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y TIERRA DEL FUEGO.
EXTENSIÓN: CEMENTERIO PARQUE EL MIRADOR.
Línea 125 UTE – La Marina – La Positiva –
IDA: CURUPAYTÍ Y AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA – RASTREADOR CALIVAR – DOCTOR BERNARDO GONZÁLEZ CASTILLO – DON JUAN BLANES – DOCTOR ARTURO ZORRILLA – RASTREADOR CALIVAR – IVONNE BARUD DE QUATTROPANI – SANTO DOMINGO – DOCTOR ARTURO UMBERTO ILLIA – JUAN WIDMER – 21 DE SEPTIEMBRE –MANUEL VELÁZQUEZ – ARNOBIO SÁNCHEZ – MARIA EVA DUARTE – FRANCISCO NARCISO LAPRIDA – JUAN JOSÉ PASO – FRANCISCO NARCISO LAPRIDA – ALMIRANTE GUILLERMO BROWN – CABILDO – SANTIAGO DE LINIERS – FRANCISCO TRISTÁN COLL – FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO – FALUCHO – ESTEBAN ECHEVERRÍA – JUAN DE DIOS FLORES – ROGER BALLET – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – 25 DE MAYO – AVENIDA ESPAÑA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE.
VUELTA: AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE – AVENIDA LEANDRO ALEM – AVENIDA CÓRDOBA – LAS HERAS – 25 DE MAYO – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – ROGER BALLET – JUAN DE DIOS FLORES – ESTEBAN ECHEVERRÍA – FALUCHO – FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO – SARGENTO BAUTISTA CABRAL – FRANCISCO TRISTÁN COLL – SANTIAGO DE LINIERS – CABILDO – ALMIRANTE GUILLERMO BROWN – FRANCISCO NARCISO LAPRIDA – INTENDENTE RAMÓN CANO – ARNOBIO SÁNCHEZ – MANUEL VELÁZQUEZ – 21 DE SEPTIEMBRE – JUAN WIDMER – DOCTOR ARTURO UMBERTO ILLIA – SANTO DOMINGO – IVONNE BARUD DE QUATTROPANI – RASTREADOR CALIVAR – DOCTOR ARTURO ZORRILLA – DON JUAN BLANES – DOCTOR BERNARDO GONZÁLEZ CASTILLO – RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA Y AVENIDA BELLAS ARTES.
Red Tulum: 128 – UTE – La Marina – La Positiva
IDA: CURUPAYTÍ Y AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA – RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – ALMIRANTE GUILLERMO BROWN – FRANCISCO NARCISO LAPRIDA – SANTIAGO DE LINIERS – PEDRO IGNACIO ANZORENA – PROVINCIA DE JUJUY – RAMÓN MOLINA – INGENIERO CÉSAR CIPOLLETTI – AVENIDA NAZARIO BENAVÍDEZ – LAS FLORES – OCTAVIO GIL – DOMINGUITO – JACARANDA – LOS NOGALES – RAÚL SCALABRINI ORTIZ – SARGENTO BAUTISTA CABRAL – SALTA – CORRIENTES – MENDOZA – CORRIENTES – GENERAL SOLER NORTE – CORREA – POSADAS – G. FUNES – POSADAS – TEÓFILA SANCHOS DE BENAVIDEZ – THOMAS EDISON – CHACABUCO – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – NECOCHEA Y ORO.
VUELTA: NECOCHEA Y ORO – LINIERS – PROYECTADA – RECONQUISTA – MIGUEL SOLER – PORRES – GRECCO – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – NECOCHEA NORTE – TEÓFILA SÁNCHEZ DE BENAVIDEZ – POSADAS – G. FUNES – POSADAS – CORREA – GENERAL SOLER NORTE – CORRIENTES – MENDOZA – CORRIENTES – SALTA – SARGENTO BAUTISTA CABRAL – RAÚL SCALABRINI ORTIZ – LOS NOGALES – JACARANDA – DOMINGUITO – OCTAVIO GIL – LAS FLORES – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – INGENIERO CÉSAR CIPOLLETTI – RAMÓN MOLINA – PROVINCIA DE JUJUY – PEDRO IGNACIO ANZORENA – SANTIAGO DE LINIERS – FRANCISCO NARCISO LAPRIDA – ALMIRANTE GUILLERMO BROWN – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – RASTREADOR CALIVAR – AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA – COMANDANTE TOMÁS ESPORAS Y HONORIO PUEYRREDÓN.
Línea E – UTE – La Marina – La Positiva
IDA: GENERAL MARIANO ACHA Y PEDRO DE VALDIVIA ESTE – AVENIDA RIOJA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN – LAS HERAS – JUAN BAUTISTA ALBERDI – LAS HERAS – FALUCHO – LAS HERAS – SARGENTO CABRAL – RAUL SCALABRINI ORTIZ – JOSE PEDRO CORTINEZ – JUSTO JOSE DE URQUIZA – AVENIDA CÓRDOBA Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.
VUELTA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – GENERAL JOSE MARIA PAZ – LAS HERAS – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA RIOJA – ABRAHAM TAPIA – AGUSTIN GOMEZ – GENERAL MARIANO ACHA Y PEDRO DE VALDIVIA ESTE.
Red Tulum: Línea 322 – El Triunfo
IDA: 9 DE JULIO – ESTADOS UNIDOS – SANTA FE – ESPAÑA – 9 DE JULIO.
VUELTA: 9 DE JULIO – URQUIZA – GENERAL PAZ – ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA RIOJA – MITRE – CASEROS – LAPRIDA – PUEYRREDÓN – AVELLANEDA – 9 DE JULIO.
TNS – El Triunfo
IDA: MENDOZA Y RODRÍGUEZ – RODRIGUEZ – LAPRIDA – 25 DE MAYO – MENDOZA – ORO – TUCUMÁN – JUAN JUFRÉ – TUCUMÁN –VICENTE CERECETO – AVENIDA RIOJA – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – BERNARDINO RIVADAVIA –ABERASTAIN- ESTACIÓN DE TRANSBORDO MITRE – JUJUY – AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA – ABERASTAIN – MITRE – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON- AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA ESPAÑA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ – LAS HERAS – AVENIDA CÓRDOBA – ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – CONECTOR SUR 15 DE ENERO – DOCTOR ORTEGA – MANUEL LEMOS – BOULEVARD SARMIENTO – AVENIDA ESPAÑA – CALVENTO – INGENIERO KRAUSE – TORINO Y SANTA ROSA.
VUELTA: INGENIERO KRAUSE – TORINO – SANTA ROSA – BOULEVARD SARMIENTO – MANUEL LEMOS – DOCTOR ORTEGA – CONECTOR SUR 15 DE ENERO – ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – BERNARDINO RIVADAVIA – ABERASTAÍN – ESTACIÓN DE TRANSBORDO MITRE – JUJUY – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA RIOJA – JUAN JUFRÉ – TUCUMÁN – ORO – MENDOZA Y RODRIGUEZ.