Recusan a la jueza Tettamanti por la cautelar sobre las PASO. La Fiscalía de Estado apeló la resolución de la medida dictada por la magistrada ante el planteo de tres diputados que cuestionan la ley que elimina las PASO.

La Fiscalía de Estado interpuso una presentación, ante la medida cautelar que dictó la jueza Adriana Tettamanti, en virtud del planteo que formularon los diputados provinciales Leonardo Gioja, Graciela Seva y Juan Carlos Gioja, con relación a la ley que elimina las PASO en San Juan y recusó a la citada magistrada, solicitando su apartamiento.

La jueza Tettamanti había dispuesto la suspensión de dos artículos de la citada norma legal, ante lo cual la Fiscalía de Estado cuestionó en primer lugar, la intervención de la magistrada.

El Fiscal de Estado Jorge Alvo, explicó a Diario Zonda que al dictar la medida cautelar, la jueza “ha prejuzgado, adelantando opinión sobre dos cuestiones que hacen a la defensa de la provincia, provocando una indefensión para cuando se vayan a plantear a posteriori”.

“Ese prejuzgamiento que realiza es en cuanto a la legitimación que le otorga a los diputados”, explicó Alvo al considerar que “no están legitimados ni como diputados ni como ciudadanos, ya que solo tiene legitimidad para actuar dentro de la esfera del Poder Legislativo únicamente y como ciudadanos, no acreditan cuál es la afectación que les produce”.

El Dr. Alvo también precisó que “la jueza también emitió opinión diciendo que es un caso judiciable, cuándo consideramos que es un caso político, no judiciable, que no está dentro de la esfera jurisdiccional para provocar el dictado de un fallo en ese sentido”.

La presentación de la Fiscalía de Estado también ataca la medida cautelar, al entender que “no se dan los dos requisitos necesarios para otorgarla que son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ya que la ley se encuentra vigente pero no es de aplicación inmediata dado que el efecto que provocará será en el 2023, con el acto eleccionario”.

El Fiscal de Estado estimó que tras esta presentación, la Cámara tendrá que abocarse en primer término, es la recusación que hacemos a la jueza.

“No cabe duda alguna que la sentencia se pronuncia anticipadamente respecto

del fondo de la cuestión”

Por otra parte, comentó que aún no le han corrido vista a Fiscalía sobre la demanda para su contestación y que solo le notificaron hasta ahora la medida cautelar que dictó la jueza. “Intentaremos que la Cámara analice la legitimación que estamos planteando porque es un presupuesto ineludible de la acción para entrar a una sentencia válida”, añadió.

Alvo indicó que “si carece de legitimación como sostenemos, la Cámara debería rever la cautelar y rechazar la acción judicial. Por lo tanto, no llegaríamos a la cuestión de fondo porque para eso, tiene que haber una legitimación previa que consideramos que no la tiene”.

La fiscalía, solicitó a la Cámara apartar de continuar interviniendo en este proceso a la Señora Jueza Dra. Adriana Tettamanti y declarar la nulidad de la sentencia interlocutoria impugnada como también hacer lugar al recurso de apelación articulado contra la providencia que otorga trámite a la causa.