Récord en la exportación de vinos fraccionados. De acuerdo a las estadísticas del INV este es el incremento que se produjo de la venta de vinos al exterior. El incremento se da a pesar de las dificultades que hay en el país para conseguir envases. Se exportaron mas de 817 millones de dólares.

Escribe: Víctor García

El mercado del vino argentino a nivel internacional en 2021 mostró resultados positivos, como la mayoría de los países productores en el mundo. Solo no crecieron Nueva Zelanda y Australia.

El dato más sobresaliente de las exportaciones de vinos nacionales es que en 2021 es que fueron las más altas desde el 2012 en valor.

Las exportaciones de vinos fraccionados llegaron a 817 millones de dólares superando lo conseguido en 2012 cuando ingresaron al país 786 millones de dólares en ese concepto.

En tanto que en volumen en el pais hubo un incremento del 9.8% de las exportaciones de vinos fraccionados en botella, también se registró una suba del 0.2% en las ventas de tetra brik. El bag in box tuvo un creció el 19.2%.

Vale marcar que el motor de las exportaciones de vinos fraccionados es la botella con casi el 94% del total de lo comercializado.

Otro producto que tuvo un incremento importante en la comercialización fueron los vinos espumantes con un 44%. Se atribuye este crecimiento que de nuevo en muchos lugares del mundo hubo reuniones sociales y con ello el incremento de este tipo de productos.

Esto sin dudas da un panorama positivo a las exportaciones de vinos fraccionados. En tanto que los vinos comercializados a granel al exterior tuvieron una caída del 15%, a raíz de que no había oferta exportable de acuerdo a los datos del INV.

Tiene que marcarse que el varietal más exportado en el país es el Malbec que tuvo un aumento del 11.1%, seguido del Cabernet Sauvignón, subió el 13.9%. En tanto que el varietal que más incremento sus exportaciones en 2021, a pesar de que es un volumen menor, fue el Cabernet Fran con el 65.9%.

Los clientes

El principal cliente en la exportación de vinos teniendo en cuenta el valor en dólares ingresados es estados unidos con más de 235 millones de dólares y un incremento del 8.7%. Le sigue Reino Unido con más de 101 millones de dólares y un aumento del 7.5%. En tercer lugar se encuentra Brasil, otrora uno de los clientes más importantes de los vinos argentinos con más de 85 millones de dólares y un incremento del 23.3% respecto al 2020.

Un dato importante a destacar es que hubo un crecimiento en montos ingresados del 56.8% en las exportaciones de vinos que se hicieron a China. De todos modos, el número es reducido y llega a los 24 millones de dólares.

El mosto

Las exportaciones de este producto en 2021 han sufrido un retroceso importante pues se exportó 14.5% menos que en 2020, en cuanto al ingreso de divisas al país. En tanto que en volumen la caída fue mayor con más del 25%.

En volumen se exportaron algo más de 101 mil toneladas en 2021 contra las más de 135 mil toneladas del año anterior.

Vale remarcar que San Juan es una de las principales elaboradoras de mosto en el país.

CIFRAS

817

fueron los millones de dólares que ingresaron al pais en concepto de exportaciones de vinos fraccionados y son un récord en 9 años.

9.8%

crecieron en volumen las exportaciones de vinos fraccionados en la Argentina.