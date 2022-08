Reconocimiento a una tonada sanjuanina de Abelino Cantos

Se trata de Amigo en Todo Momento, de Abelino Canto. La Cámara de Diputados por iniciativa del Bloque Justicialista declaró de interés social, cultural y patrimonio musical a esta tonada que ha sido grabada por múltiples interpretes a lo largo del país

Sin dudas, la tonada Amigo en Todo Momento se ha constituido en el ambiente folklórico en un emblema a la hora de hacer honor a la Amistad. Es por ello, que por iniciativa de Betina Zapiain de Cultura de la Municipalidad de Caucete, llegó este proyecto a la Cámara de Diputados de la Provincia y por iniciativa del Bloque Justicialista, se aprobó declarar de interés social, cultural y patrimonio musical a la Tonada Amigo en Todo Momento de Abelino Cantos.

La tonada Cuyana es sin dudas el emblema del folklore en la región de Cuyo. Su poesía y su forma de interpretarse la hacen única en su tipo. Otro de los detalles es que la tonada no es bailable y tiene como característica el “cogollo”, que es una dedicatoria que se hace de manera improvisada hacia quien se la destina.

A lo largo de la historia musical de la tonada hubo grandes cultores de este género. Se puede nombrar a Arancibia Laborda y Alfonso y Zaballa desde San Luis; Hilario Cuadros, Félix Dardo Palorma, por Mendoza y Saúl Salinas, Julia Vega, Juan Carlos Parodi, Ernesto Villavicencio, Raúl Oro por San Juan. A estos grandes creadores, entre los cultores modernos sin dudas se encuentra Abelino Cantos.

El autor de la tonada, al ser consultado sobre el nacimiento de “Amigo en Todo Momento”, contó que “esta tonada nació en 1997, es un regalo que le llevé a Víctor “El Pollo” Washington Vera”. Recordó que la intención era llevarle en serenata la tonada el 8 de noviembre para su cumpleaños “hacía una fiesta bien cuyana”. Pero “no pude ir porque me tocó trabajar en Jáchal ese día con Mercedario Dúo que integraba con el “Diablo” Martínez.

Por esta razón llevó el tributo recién el 19 de noviembre “y la compartimos con Romelia Chaparro, la madre del “Pollo” Vera”. Hasta ese momento “era un cumplido nomás de amigo a amigo y llevarle un regalo que le durara toda la vida”. Pero la composición de Cantos fue ganando altura y entre cumpleaños, peñas, serenatas y la difusión por la radio se hizo muy conocida. “Por ese tiempo la rescató un amigo en San Luis y la grabó, ocurrió lo mismo en Mendoza”. Es por esto que se pueden conseguir interpretaciones de los Algarroba.com, los Hermanos Cantos. Luego de esto “hicimos la grabación con Mercedario Dúo, Los Hermanos Leguizamón. También la grabaron las Guitarras Surqueras. Actualmente se canta en todos lados y es uno de los caballitos de batalla de los Cantores de Quilla Huasi”

Sobre cómo la tonada llegó al recinto de la Cámara de Diputados como un proyecto de declaración, el autor reconoció que fue iniciativa de Betina Zapiain de Cultura de la Municipalidad de Caucete. Ella consiguió el aval de la intendente Romina Rosas.

Esto “ha generado una tremenda felicidad en mi familia y mis amigos. Qué le den este lugar a la tonada es muy importante. Amigo en Todo Momento, me está dando muchas felicidades. Quiero mucho a mis temas, tengo muchas canciones y las historias de cada uno. Esta historia es el reconocimiento a la amistad y lealtad de ese amigo Víctor Vera, hacia nosotros. Pero uno se la puede cantar al amigo que realmente tiene”.

Abelino Cantos

Autor prolífico, guitarrista exquisito, hoy es uno de los tantos referentes de peso que tiene la defensa de la cuyanía. Hijo dilecto de la Villa del Carril, donde creció y mamó su amor por las cosas nuestras, Abelino es uno de los 9 hijos que tuvo don Gumersindo Abelino Canto. Su padre fue primera influencia a la hora de introducirse en la música.