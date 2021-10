Reclamos en Villa Echegaray: ¿se hace cargo Capital o Rawson?

Los vecinos reclaman un reducidor de velocidad o un semáforo, para evitar la gran cantidad de siniestros que ocurren casi a diario. Hicieron tramites en ambos municipios y no recibieron ningún tipo de repuesta al problema.

Mientras que, para algunos vecinos de Villa Echegaray en el límite de Capital con Rawson, la esquina de prolongación Rioja y Nicanor Larraín, se ha convertido en un gran problema vehicular, a tal punto que han solicitado un reducidor de velocidad o un semáforo, como consecuencia de la gran cantidad de accidentes de tránsito que se registran por semana. Están los otros, que piensan que muchas veces es falta de conciencia, responsabilidad a la hora conducir o exceso de velocidad, situación que cumple un rol importante en este inconveniente vecinal.

Cuentan los vecinos que se han reunido en infinidad de oportunidades, que han juntado firmas. Que se han realizado numerosos trámites en la Municipalidades de Capital y Rawson y que llevan muchos años esperando una repuesta. Mientras continúa esa larga espera o una respuesta a ese problema, los choques y accidente se siguen produciendo. Mucho de ellos lamentables o que terminan dañando los frente de las casas del lugar. La importancia de un reducidor y o la instalación de un semáforo, es por la gran cantidad de peatones, muchos de ellos adultos, y vehículos, algunos de gran porte, que circulan a diario por esa esquina y siguen esperando una solución. Solo hay un cartel que indica cruce peligroso y que muchas veces los conductores no respetan.

Entre dos o tres accidentes viales se registran en la semana. Por esta arteria transitan un gran fluido vehicular que por un lado tienen salida hacia calle Abraham Tapia y acceso Sur, para empalmar con ruta 40, si lo hacen en sentido este y si lo hacen en sentido oeste llegan hasta calle General Acha o avenida Mendoza para empalmar hacia el centro sanjuanino. Es una zona con barrios importantes como el Bardiani, el Edilco, donde tiene sede la Comisaría de la Mujer, el RIM 22 o la villa Francisco de Villagra y otros tantos barrios que se construyeron en los últimos años o la misma plaza de Villa Echegaray y la parroquia de la villa, ubicadas justo en la esquina donde chicos y no tan chicos, llegan hasta ese lugar para jugar, conversar o disfrutar de un día al aire libre.

Es un lugar muy transitado a cualquier hora del día y merece una solución por los vecinos y para evitar que el costo que pueda tener la colocación de un reducidor o de un semáforo, siempre va a resultar mucho menor que el valor de una vida, Una respuesta ya.

LA OPINIÓN DE UN VECINO

“Creo que el principal problemas es que no se respeta la derecha y eso clave a la hora de conducir y vienen muy rápido. Aca cada 7 días seguro que hay y hasta tres accidente de transito. Uno de una moto, bicicleta o los mismo autos. Es una esquina brava y nadie respeta nada”.

Por otro lado el vecino manifestó que: “Es un problema de hace muchos años. Y vivo acá en la esquina y me salvaba porque tenía un árbol, pero ya no está se secó. Las veces que hemos salido con mucha gente que terminaban contra el árbol. Y andan muy rápido. A lo mejor la instalación de un semáforo es muy caro muy difícil, pero un reducidor sería buen, un lomito. El problema que ningún municipio se hace cargo de este problema que lleva muchos años”.