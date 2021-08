Rechazan un acuerdo de condena y sobreseen totalmente al acusado

Un juez de garantías formuló un severo llamado de atención a los defensores que celebraron un acuerdo que condenaba a su asistido.

En un inédito fallo, la justicia local no hizo lugar a un acuerdo de juicio abreviado, sobreseyendo definitivamente al acusado de abuso sexual agravado y cuestionó el accionar de los abogados defensores por considerar que celebraron un acuerdo que violaba los derechos de su defendido.

El caso ocurrió en abril pasado cuando el padre, que llevaba a su hija menor de edad al cursillo de ingreso para un establecimiento secundario, le consultó si quería aprender a manejar y se desvió del camino.

De acuerdo a la resolución judicial, la niña accedió y “alcanzó a cruzar una pierna al otro asiento, donde se encontraba el imputado, pero no había espacio, razón por la cual, desistió del intento y volvió al asiento del acompañante”.

Para el juez, “la descripción efectuada dista absolutamente de la comisión de un delito de tamaña gravedad concertada en el acuerdo”

El hombre, denunciado por la madre de la menor, fue acusado de abuso sexual simple agravado por el vínculo en grado de tentativa por la fiscalía que, junto a los abogados defensores, Patricia Basso y Omar Farías, presentaron ante el juez Dr. Diego Manuel Sanz, del Colegio de Jueces del Sistema Acusatorio, un acuerdo de juicio abreviado con una pena de cumplimiento condicional.

Sin embargo, el magistrado consideró que “la descripción efectuada dista absolutamente de la comisión de un delito de tamaña gravedad concertada en el acuerdo”.

Destaca que el acusado solo la invitó a una lección de manejo y se desvió de la ruta habitual. Por su parte, la niña intentó ubicarse en la posición del conductor y que, como su progenitor no se movió del lugar, ella apenas “puso una pierna en su falda”, desistiendo inmediatamente por no caber en el habitáculo.

El juez de Garantías, se preguntó entonces “hasta qué punto, los progenitores, tanto padres como madres, deben medir actos simples de contacto en la vida cotidiana, so pena de culminar acusados de una figura penal”.

Se refirió además a “la falta de criterio y abandono propio de los deberes de la defensa, que no realiza un análisis concienzudo de tipo jurídico penal en cuestión”.

En tal sentido, cuestionó la celebración de un acuerdo que “condena a su asistido, desconociendo las precarias e inocuas constancias de la causa”.

El juez de Garantías, se preguntó entonces “hasta qué punto, los progenitores, tanto padres como madres, deben medir actos simples de contacto en la vida cotidiana”

El magistrado formuló “un severo llamado de atención a la defensa ante situaciones como la presente, a efectos que, en el futuro, aborde concienzudamente la teoría del caso y no celebre acuerdos que violen los derechos de los imputados” y a renglón seguido, subrayó que “no cabe sino absolver al acusado, por comprobar la atipicidad de la conducta descripta en la base fáctica del acuerdo alcanzado”.

El juez Sanz de esta manera, resolvió además de no hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado, sobreseer total y definitivamente al acusado y formular un severo llamado de atención a la defensa.