Recabarren y López mandan en el ascenso

El fútbol de ascenso en la provincia ya cumplió con la tercera fecha y se está buscando a los equipos que ascenderán a Primera A.

Superada la primera parte del torneo, se está jugando la zona revalida y la zona ascenso.

Los que luchan por el primer ascenso son 8 clubes y los resultados de la fecha fueron los siguientes:

Centenario 2 vs. Los Pumas 1

López Peláez 2 vs. Punteto 0

Recabarren 2 vs. Juv. Ullunera 1

Picón 4 vs. Los Andes 1

La posiciones son encabezadas por López Pelaez y Recabarren con 9 puntos, seguidos por Centenario 7, Picón 6, Juventud Ullunera 3, Los Andes 1. Punteto y Los Pumas 0.

En la zona reválida los resultados fueron siguientes:

Rawson Jr 1 vs. San Damián 4

Huarpes 3 vs. Fiorito 6

Def. Argentinos 1 vs. El Globo 3

San Agustín 4 vs. Juv. Rivera 1.

Las posiciones las encabeza El Globo con 12, Libertad Juvenil 7, San Damián y Rivera 6, Defensores Argentinos 4, Fiorito y San Agustín 3, Rawson Jr y Huarpes 0.