Reapareció el “doctor” Bilardo

El “Doctor” no se mostraba públicamente hace tiempo y compartió una foto familia con su hija Daniela y sus nietos.



Una foto familiar del entrenador campeón del mundo 1986 Carlos Salvador Bilardo provocó este sábado una repercusión positiva en cuanto a su estado de salud, luego de haber permanecido internado en los últimos cuatro años, por una enfermedad neurodegenerativa.

La imagen fue compartida por el Twitter oficial del club Estudiantes de La Plata, donde se inició como futbolista y técnico, y estaba acompañado por su hija Daniela y dos de sus nietos. “A tu lado acompañándote hoy, igual que siempre. Y recordando juntos 40 años de gloria intacta”, escribió la hija del “Doctor” en su cuenta de Instagram.

La referencia del posteo de la hija no fue casualidad: este domingo en la previa del encuentro ante Estudiantes se recordará el 40° aniversario de la coronación en el Torneo Metropolitano de 1982, con Bilardo como DT. “La felicidad de Bilardo es la nuestra. ¡Qué lindo verlo así, Doctor!”, escribieron en las redes del “Pincha”, por su parte.

El “Narigón” sufre el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que se le detectó en mayo de 2018, y hace tiempo no se lo veía públicamente. De hecho, su entorno más cercano comentó que por el momento, para no afectarlo emocionalmente, no le comunicaron los fallecimientos de Diego Maradona, Alejandro Sabella, el “Tata” Brown o “Cacho” Malbernat, entre otros afectos.