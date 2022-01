Realizan el pronóstico de cosecha de uva y esperan menos producción. A fines de mes se conocerán los resultados, pero por las incidencias climáticas como las altas temperaturas en medio de la crisis hídrica, heladas tardías y tormentas que se registraron, creen que el volumen será más bajo.

Escribe: Omar Andrada

El Instituto Nacional de Vitivinicultura inició la estimación de la cosecha de uva de la campaña 2022 que se realiza con los técnicos en el propio campo cuyos resultados se esperan para el próximo 28 de enero.

A priori se calcula una menor producción con relación al año anterior, según indican desde el sector, debido a las inclemencias climáticas que se han registrado en la presente temporada. Si bien son cautos a la espera de las evaluaciones con los números concretos, hay quienes afirman y coinciden en que en promedio el volumen de la cosecha será alrededor del 20% menos.

Las causas

Esto lo atribuyen fundamentalmente a la crisis hídrica que atraviesa la provincia, la que se vio agravada en los últimos días con la ola de calor que azota al país, pero también a la helada tardía que se registró en los primeros días de octubre de 2021, la caída de granizo y las grandes tormentas de lluvia. Otra de las causas es el aumento en los precios de los insumos, como por ejemplo de los abonos.

Posiciones

Eduardo Garcés, Presidente de la Federación de Viñateros de San Juan asegura que “la falta de agua va a influir en la producción, fundamentalmente en aquellos cultivos que no cuentan con perforaciones para extraer el agua subterránea o no tienen sistema de riego por goteo, porque en algunos casos con los cortes que realizó Hidráulica en los canales de riego para cuidar el agua, los productores regaron cada 40 o 45 días”.

Por su parte, Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes coincide en asegurar que la escasez de agua será el principal condicionante, a lo que le agrega la ocurrencia de las tormentas, la caída de granizo y las heladas tardías.

“Las altas temperaturas producidas por la ola de calor hicieron que la uva madurara antes con menor tamaño de los granos”, asegura lo que provoca menor rinde por hectárea.

Pero éstos no son los únicos factores. También enumeran las consecuencias del aumento del precio de los insumos, como los químicos y abonos que privaron a muchos productores que pudieran mejorar el rendimiento del producto. Sin dejar de lado también el alto costo, por ejemplo de las cubiertas de las movilidades para realizar los trabajos.

Ramos indicó que hasta la cosecha pasada los insumos estaban valuados de acuerdo al dólar oficial pero en el transcurso del año pasado se fueron acercando al dólar blue lo que provocó que en algunos casos subieran el 100%. Además añadió que el costo de la mano de obra se incrementó un 50% con respecto al año anterior.

Ante este panorama, consideran que el aumento del precio de la uva de mesa debe ser del 100% con respecto al 2021.

Pronóstico de cosecha

El vicepresidente del INV, Hugo Carmona, aseguró que la jurisdicción del norte del país compuesta por las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca ya inició el proceso de pronóstico de cosecha y el lunes 17 comenzará la zona Sur donde se encuentran Mendoza, Río Negro y Neuquén.

Los resultados de la primera se darán a conocer en la última semana de enero mientras que sobre el 11 de febrero los de la segunda.

Para ello el INV invitó para que trabajen en forma conjunta técnicos del INTA, la Federación de Viñateros, Asociación de Viñateros Independientes, el Concejo de Enólogos, el Centro de Enólogos, la Mesa Vitícola, entre otros.

Además la Asociación de Viñateros de Mendoza, Grupo CREA y la Asociación de Productores del Este Mendocino.

Esta metodología se implementa por segundo año por parte del INV que en 2020 propició la participación de una mesa multisectorial para realizar la estimación de cosecha fundamental luego para la determinación de precios y comercialización de los productos elaborados con uva.

El relevamiento que tradicionalmente se concretaba en 885 fincas sanjuaninas, ahora se amplió a 1.085.

El año pasado se cosecharon 544.878.983 kilos y lo que se había estimado en el pronóstico fueron 495, 9 millones de kilos.

Precio de la uva de mesa

En ese sentido también se expresaron desde la Federación y Asociación de Viñateros.

“Algunas uvas Primicia las han pagado hasta 90 pesos. Ahora están pagando entre 60 y 70”, confió Garcés, en tanto Ramos expresó que en el caso de la uva de mesa los precios son relativamente aceptables porque están entre los 45 y 60 pesos, y en las uvas más tempranas pagaron hasta 80 y 90 pesos el kilo puesto en cepa. Si llegáramos a esos precios en la uvas comunes sería bastante aceptable”, aseguró.