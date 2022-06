Raviolis, una banda para grandes y chicos

El grupo de rock para toda la familia cuyas canciones son un guiño para los padres atareados por los quehaceres diarios se presenta el próximo 13 de junio a las 16 horas en la Plaza Juan Jufré. La entrada será libre y gratuita.

La ciudad de SJ celebra su aniversario a puro rock y en familia, de la mano de los Raviolis.

La banda de rock para padres, madres e hijos que se juntan para hacer música, y catarsis sobre todo lo que conlleva la crianza responsable de los niños llega a la provincia en el marco de la celebración del 460° Aniversario de la Fundación de San Juan.

La cita será el próximo 13 de junio a las 16 horas en la Plaza Juan Jufré, con entrada libre y gratuita, en una jornada que contará además con presencia de artistas locales, stands de comidas típicas, colectividades y kermés.

Sobre la banda

Liderada por el “impredecible” Gabichu (Gabriel Wisznia) y su cómplice en escena “La licenciada” Valeria Donati, sostenidos por un grupo de músicos demoledor con “El conejo” Bruno Delucchi en teclados, “El insistidor” Juan Pablo Esmok Lew en guitarras, el Groove afro-pampeano del “Profesor” Esteban Ruiz Barrea en bajo, eleléctrico “Príncipe” Brian Ayliffe en la batería y la operación del sonido a cargo del “Mágico Padre” Bucci.

Desde 2014 hasta su actualidad, Los Raviolis han girado presentándose en escenarios y festivales de distintas magnitudes, nacionales e internacionales, cerrando tres veces el Lollapaloozza y convirtiéndose en una de las bandas de referencia con mayor convocatoria del momento.

La música y los juegos son la excusa para el encuentro. En sus espectáculos hay canciones sobre los derechos, pero esta vez de los padres y madres: Un nene neoliberal que se quiere comprar todo, una canción para los abuelos que le dejan hacer cualquier cosa a sus nietos, el mal negocio de comprar una mascota, una niñera que no viene y complica todo, la locura pandémica de las burbujas y las clases, un padre que arregla una cosa y automáticamente rompe otra peor, un nene al que no le sale la tarea porque no entiende nada.

Miserias y maravillas cotidianas que van apareciendo durante el show y así, cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura.

Entre sus canciones se destacan Pelotita de ping pong, El Resorte, los Bomberos voluntarios y por supuesto, el himno y bandera que ha sabido instalar la banda: “¿Por qué no te mandé al Turno Tarde?” que es el título de su primer disco.

En 2020 su segundo disco “Hoy No Vino la Niñera” estuvo nominado a los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Infantil.