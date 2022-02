Raúl Ontiveros: “en SJ tenemos una epidemia de consumo de cocaína en adultos de 40 y 50 años”. El especialista en adicciones abordó la problemática de la drogadicción y el narcotráfico en la provincia. Ontiveros señaló que “ SJ no está exenta de que ocurra lo mismo que pasó en la Puerta 8 de Tres de Febrero con la cocaína”.

Escribe: Omar Andrada

En medio de las derivaciones por la cocaína envenenada que la semana pasada provocó 24 muertes y 80 intoxicaciones en el noroeste del conurbano bonaerense, Raúl Ontiveros, especialista sanjuanino en adicciones profundizó sobre la realidad de SJ en una entrevista concedida a Zonda TV y Zonda Diario.

Al abordar la problemática aseguró que “la provincia no está exenta de que ocurra lo mismo que pasó en la Puerta 8 de Tres de Febrero”.

Pero además, aclaró que “está probado que la legalización de la droga no disminuye el consumo”.

Señaló que “donde se legalizó el consumo aumentó. En Uruguay no disminuyó el consumo y tampoco desapareció el narcotráfico. En algunos lugares de EEUU donde se legalizó hay muchos más casos de trastornos psiquiátricos que donde está prohibido, así que ya no hay un debate teórico, sólo hay que mirar las estadísticas en el mundo”.

“SJ tiene una muy buena oferta terapéutica tanto en el Estado como en ONGs”

Ontiveros que dirige el Centro Integral de Abordaje de Adicciones El Faro, afirmó que en la provincia “se ha acentuado el consumo entre las mujeres y por otro lado se ampliaron los grupos etarios”. Detalló que tradicionalmente el número predominante se daba en los adolescentes pero ahora hay un enorme porcentaje que pasa los 35 o 40 años que están en tratamiento y el más chico es de 13 años”.

Al profundizar explicó que “tenemos una epidemia de consumo de cocaína en adultos cuarentones o cincuentones. Antes las consultas eran de sus padres por sus hijos, hoy hay un gran número de hijos consultando por los padres”.

A esto le sumó el incremento en lo que se llaman los casos duales “esto es porque las drogas producen una alteración en el orden psiquiátrico y porque hay personas que tienen predisposición presente en toda la vida pero sustancias como la marihuana las activan, como por ejemplo la esquizofrenia. El consumo de cocaína es un gran provocador de trastornos psiquiátricos”, subrayó.

Tras afirmar que el consumo es transversal y que en lo económico – social no tiene ningún tipo de diferenciación.

Posteriormente Ontiveros reveló que “hoy los papás consultan recién cuando aparece la cocaína y no antes cuando se inicia con el consumo”. Por último dijo que “dentro de 20 años o menos vamos a estar hablando de la legalización de la cocaína, más allá de que creo que en el futuro la cocaína y la heroína van a desaparecer, porque aparecen otras sintéticas que se hacen en un laboratorio y necesitan menos producción y son más baratas”, concluyó.

Raúl Ontiveros (Especialista en adicciones)

“Los chicos no se nos pierden en la calle, sino en la familia con la ausencia de los padres”