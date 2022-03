Raúl Antuña: “Nací en San Martín y estoy disfrutando este momento”

Tras la salida de Villalba, el “Purruco” asumió como entrenador interino por primera vez en el Verdinegro, el club de sus amores. El ex jugador no se ilusiona y aclaró “nosotros solo estamos de paso dando una mano al club”.

Recuerda cuando de venía a la pileta del club con 4 años y se le escapa una sonrisa. Lo mira a Abel (utilero) y se contagia de nostalgia, “la familia Ruarte son como mis padres, me criaron”, sostiene.

Raúl Adolfo Antuña vive a pleno esta oportunidad única de su carrera. Tras la salida de Facundo Villalba, a los 48 años asumió como técnico interino del plantel profesional de San Martín. Junto a él estarán dos hombres que conocen bien a la institución, Alejandro Schiaparelli y el máximo ídolo del Verdinegro, el Roly Rodríguez.

El viernes debuta en el banco ante Villa Dálmine de local y el martes dirigiría su último parte ante Almirante Brown de visitante.

“Las sensaciones de este momento son muy lindas, difíciles de explicar. Nací en este club, desde los cuatro años que venía a la pileta, hice inferiores, debuté en Primera y estuve en los ascenso más lindos de la historia. La familia Ruarte, me criaron, eran como mis padres”, recuerda alegre el “Purruco” al término de la práctica de ayer.

El hincha de San Martín se pregunta si Antuña puede quedar como entrenador, sin tener que ir a buscar un DT afuera.

“Lamentablemente Luis (por Villalba) se tuvo que ir y asumimos de manera interina hasta que la dirigencia encuentre al nuevo entrenador. No me voy a quedar, ya está hablado. Cuando me fueron a buscar dijimos que la idea no es romper el proyecto, solo estamos de paso. Hemos sido muy claro, nosotros estamos agradecidos porque somos gente de la casa, Ale (Schiaparelli) y el Roly (Rodríguez) el máximo exponente del club”.

Antuña volvió hace poco al club luego de muchos años afuera del Verdinegro. Hoy le nace una oportunidad en otro momento de su trayectoria, “estoy un poco más viejo, canoso y sí con más experiencia”.

Raúl disfruta este momento y esta gran oportunidad. Ayer en la práctica se lo vio movedizo y efusivo, “tratamos de levantarles el ánimo al plantel y transmitirles el sentido de pertenencia. Estaban golpeados luego de la derrota y hoy ya los veo mejor. Lo más importante es que tuvimos una buena recepción por parte de ellos. Hablamos mucho y tratamos de convencerlos de que están bien, que esto es solo un bache y que depende de ellos. Hay un excelente plantel, están muy compenetrados y quieren ganar cosas importantes. Yo estoy convencido que van a sacar esto adelante y que el viernes vamos a ganar”.

El ex DT de Desamparados hizo mucho trabajo táctica, haciendo hincapié en la coordinación y el orden. “Vamos a jugar con un 4-4-2, obvio que en el medio del partido todo puede cambiar” y atentos porque se vienen variantes, “vamos a hacer cambios”.

En este momento difícil, el “Purruco” le pidió a la gente que venga a “apoyar y alentar, vamos a salir adelante. De local nos tenemos que hacer fuertes”, culminó Raúl Antuña que disfruta su primer interinato en el club de sus amores.