“Racing es el cambio de aire que necesitaba”

El volante central se convirtió en refuerzo de la Academia Cordobesa para el próximo Torneo Federal A. Otro jugador que deja Puyuta.

Fue una de las piezas claves de Desamparados en la última campaña del Federal A.

Su buen rendimiento le valió ser visto por varios clubes y antes de que se termine el 2021 el volante central nacido en la cantera de Unión de Villa Krause, tomó la decisión de partir de San Juan.

El ofrecimiento de Racing Córdoba fue muy buena y el proyecto que hay detrás lo sedujo.

“La verdad que los dos últimos años fueron difíciles desde todos los puntos de vista. Creo que como todo jugador necesitaba un cambio de aire. Me gustó mucho la propuesta de Racing, es uno de los clubes mas importantes del interior del país y el técnico me habló de que la apuesta es buscar el ascenso” empezó contando desde Córdoba el hijo del Toro Miguel.

La Academia cordobesa llegó a jugar la final por el ascenso con Madryn en el 2021 y se quedó en la puerta de la Primera Nacional y la dirigencia apuesta por la revancha.

“La verdad que me encontré con un club muy ordenado y sobre todo con mucha responsabilidad y seriedad. No me falta nada y la gente del club es muy correcta. Me han recibido muy bien, me siento como en mi casa” remarca Emanuel.

La pretemporada para el Racing cordobés ya tiene una semana de trabajo al frente de la Tota Medina como entrenador.

“Ya hablé con el técnico, me dijo lo que pretende para el equipo. Se está formando un lindo grupo. Se sumó Marcos Figueroa que estuvo en San Martín y en Trinidad en la última temporada. Vamos bien y espero aportar mi granito de arena para que los hinchas de Racing puedan celebrar” concluyó Emanuel.