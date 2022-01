Quiso robar y se hizo el picante con la Policía, pero no irá preso

Quiso robar y se hizo el picante, pateó un patrullero y ahora debe pagar dos multas.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el 16 de enero, aproximadamente las 5:20 hs, dos sujetos abrieron la puerta e ingresaron al interior de un vehículo sin seguridad. Este se encontraba estacionado en el puente de una casa del Barrio Superiora.

El accionar delictivo fue advertido por un transeúnte que caminaba por conector sur a la altura de calle Chaco. este dio aviso a los efectivos de Comisaría 24° que recorrían la zona.

Se armó una persecución de los sujetos, pudieron atrapar a uno de ellos, que se identificó como Daniel Pérez y el acompañante logró darse a la fuga. Luego al entrevistar al propietario del vehículo (quien no había advertido lo que sucedía), se constató que no hay faltantes en el interior del vehículo y que no tenía medida de seguridad colocada.

Quiso robar y se hizo el picante con la Policía

El personal policial actuante puso en conocimiento de la situación al ayudante fiscal en turno quien se hizo presente en el lugar e impartió las medidas del caso. Una vez en el móvil el aprehendido se encontraba muy alterado, golpeando con patadas el móvil policial hasta deformar el marco de la puerta. Además, le imputaron el delito de Daño Agravado

Este martes informaron que se le dio la suspensión de juicio a prueba por el término de 2 años. Reparación simbólica de $2000 en favor de la víctima del hurto tentado y $2000 en favor de la Policía de San Juan.

Además, el hombre debe hacer tareas no remuneradas de 5 hrs diarias a realizar una vez por semana durante 6 meses hasta completar 120 hrs. Y le sumaron prohibición de contacto y de acercamiento a la víctima de 300 mts. Reglas de conducta del art 27 bis del CPA.