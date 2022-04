Quieren que el yoga vuelva a las escuelas de SJ. La iniciativa apunta a bajar el nivel de ansiedad a través de la respiración consiente para poder mejorar posturas, evitar cansancio, reducir irritabilidad y niveles de violencia en todos los niveles.

Desde la Asociación de Yoga de San Juan presentaron, nuevamente, un proyecto para desarrollar el aprendizaje de yoga en el ámbito educativo como venía ocurriendo hasta antes de la pandemia.

Según destacó Nora Vargas, presidenta de la Asociación Sanjuanina de Yoga en la Educación, que pertenece a la Federación Argentina de Yoga, el 29 de marzo se mantuvo una entrevista con la ministra de Educación de SJ, Cecilia Trincado Moncho para presentarle un programa laico, basado en la biomecánica y en la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de salir adelante a través del “Mindfulness” y las técnicas de yoga.

“Uno de los proyectos es que desde Nivel Inicial hasta la universidad se enseñen todas las modalidades en general”.

“Se apunta a poder bajar el nivel de ansiedad a través de la respiración consiente para poder darnos cuenta si tenemos una mala postura y eso produce cansancio e irritabilidad o verdaderamente estoy irritado por algo, poder descargar esa emoción de una manera no agresiva y amena para el resto de la sociedad”.

También es muy productivo para la concentración del docente cuando está expresando un nuevo tema.

“Tiene beneficios para el niño que lo va reproducir en su casa y le va a enseñar a sus papás a tranqulizarse, a bajar el nivel de angustia y ansiedad. Venimos de un tiempo de incertidumbre que genera estados de miedo, angustia y desazón. La idea es poder aportar tranquilidad, seguridad, aumentar la autoestima”, aseguró.

“Hicimos hincapié en que quizás quien más necesite de esa contención emocional sean los chicos de la escuela pública que no van a tener acceso a un centro de yoga”.

Además se presentó otro proyecto que tenía que ver con la discapacidad, dirigido a todas las escuelas especiales para trabajar yoga para ciegos, sordos, personas en silla de ruedas, con Síndrome de Down y otras patologías.

También se sumó una jornada teórico-experiencial para personal jerárquico, directivos de colegios y docentes para que conozcan las técnicas y se lleven algunos tips para llevar al aula.

“Buscamos tratar de vivir en una sociedad con menos violencia, más tolerancia, respeto y armonía”.

Antecedentes positivos

“De 2015 a 2019, ingresamos ad honorem en las escuelas públicas y con remuneración en las escuelas privadas. Con la modalidad taller en la mayoría y dentro de la currícula en algunas privadas con la materia Técnicas de Yoga en la escuela.

Ser progfesora de yoga para niños y aplicarlo en la educación es una especialización que pueden realizar los profesores, luego de ser profesores de yoga para adultos porque la bajada al grado se da a través de juegos, de estrategias para llamar la atención, de mostrarlo como un producto novedoso.

En Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y en países limítrofes como Brasil y Chile ya se da Yoga desde hace varios años con un resultado muy productivo en el que los alumnos bajaron sus niveles de agresividad y se sienten más cómodos en la clase. Por su parte, el docente puede sentirse cómodo con un ambiente cordial.

“En este momento, no es fácil trabajar en grupo donde hay que bajar los egos mientras que la sociedad fomenta la competencia de unos contra otros. Nuestra idea es usar las competencias de uno junto con las del otro para un resultado común y mejor”, indicó Vargas.

Nora Vargas, Asociación de Yoga de SJ

“La sociedad fomenta la competencia de unos contra otros. Nuestra idea es usar las competencias de uno junto con las del otro para un resultado común y mejor”.