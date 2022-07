Quién es el famoso músico con el que Lali Espósito estuvo en Ibiza. Se llama Rels B, es un conocidísimo rapero español y hay un video en el que se oye la voz de la artista argentina, muy acaramelada.

Desde que cortó con Santiago Mocorrea, a Lali Espósito no se le volvió a conocer novio “formal”. La estrella de La Voz Argentina decidió pasarla bomba y fluir según su deseo. Así fue como a Lali se la relacionó con varias personas, aunque nada escaló a mayores.

Y ahora, de vacaciones en España en un impasse de las grabaciones del reality de Telefe, un nuevo candidato surge en el horizonte romántico de la diva pop: Rels B, un rapero hiphopero de 28 años, oriundo de Mallorca y súper famoso con el que compartieron una tarde de placer en Ibiza, a bordo de un yate.

El dato lo brindó Fernanda Iglesias en LAM a partir de una publicación que hizo el músico en su cuenta de Instagram, una serie de postales de esa salida en barco en el que se incluye un video con la voz de Lali dedicándole un piropo.

“Buenos ojos, Pipi. Qué ojazos”, se la oye decir a Espósito, que no aparece en ninguna de las fotos elegidas por Rels. Ella, por su parte, también evitó publicar imágenes del chico, pero en cambio sí subió fotos con sus amigas en Mallorca, recién cuando recaló nuevamente en Madrid.

“Sospechoso”, dijeron en el programa de América, donde tomaron esta movida de ambos como una confirmación de que ahí hay algo más que una amistad. “Es una suerte de blanqueo, porque si ella no quiere, no lo deja publicar”, dijo Ángel de Brito, al advertir que Lali “no es tonta” y no dejaría pasar algo que no quisiera que se sepa.

“Ella publica fotos con amigas y amigos, ninguna con él. Él también puso fotos con amigas y no con ella…”, agregó Iglesias, antes de contar más datos del chico que sería el nuevo amor de nuestra Lali.

“Él es grosso, tiene 3 millones de seguidores en Instagram, su nombre es Daniel Heredia Vidal, y se lo cambió a Rels B y se hace llamar también Skinny Flakk o Flakk Daniel. Tiene 28 años y es oriundo de Mallorca”, comentó Fernanda.

Para más datos, Rels vino a la Argentina en marzo de este año en el marco de su Flakk Tour 2022 y la rompió: agotó entradas en el Movistar Arena, en Buenos Aires, y repitió el éxito en Córdoba y Mendoza.

Tiene varios discos en su haber y está en la misma productora que Lali. “Tal vez están por sacar algo juntos”, agregó Estefi Berardi. Como sea, es claro que Rels forma parte del círculo cercano de Lali en España. ¿Algo más que buenos amigos?