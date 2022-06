¿Quien cruzó en rojo?: investigan la muerte de Tivani

El reconocido ciclista Iba en moto con su novia y estaban llegando a su casa, pero a escasos 500 metros chocaron con un colectivo. Tivani conducía la moto y murió en el acto. Su novia fue hospitalizada y los investigadores esperan para entrevistarla. El chofer del colectivo está detenido. ¿Quién pasó en rojo?

Eran las 5 de la mañana de este lunes feriado por el día de la bandera, cuando ocurrió una tragedia en Pocito que se cobró la vida del reconocido ciclista Diego Tivani, que competía en la categoría “Libres” y supo formar parte de los equipos de Pocito, Rawson y Forjar Salud. Además, es primo de los reconocidos Gerardo y Nicolás Tivani. Su muerte causó un gran dolor en el mundo del deporte y generó una investigación que está las esperan de comprobar un dato clave para saber qué pasará con el otro conductor.

De acuerdo la información que manejan los investigadores, Tivani, de 30 años, venía por Calle 7 de este a oeste. Circulaba en su moto de 160 cilindradas, acompañado por su novia Aldana Luján de 20 años. En ese cruce, a escasos 500 metros de la casa del ahora difunto, impactaron contra la rueda trasera izquierda de un colectivo que circulaba hacia el Sur.

Tivani, quien venía de trabajar de un boliche, murió en el acto. Su novia fue hospitalizada. El colectivo era conducido por Pedro Ricardo Chicala de 55 años, que vive en la localidad rivadaviense de Marquesado. El chofer estaba comenzando con su jornada laboral, se dirigía por avenida Uñac hacia Sarmiento, ya que estaba afectado a servicio especial de traslado de una cuadrilla de trabajadores.

¿Quién pasó en rojo?

En esa esquina hay semáforos, por ello, la investigación se ha enfocado en poder determinar cuál de los conductores cruzó con el semáforo en rojo. En ese momento, el colectivero iba sin pasajeros, por lo que no habría más testigos en la causa. Chicala, quedó detenido en la seccional 30° y la novia de Tivani seguía en observación este lunes por la tarde en el Hospital Rawson y no había hablado aún con los investigadores a cargo del fiscal Francisco Micheltorena.

El fiscal a carga de la causa indicó a Zonda Diario que “en la zona hay una cámara del Cisem que no registro el momento del choque. Pero, si captó momentos parciales así que tenemos que captar esos momentos con la sincronización de los semáforos, que ya está determinada. Así, un perito va a tener que determinar cuál de los dos vehículos pasó en rojo.

El cuerpo de Tivani fue trasladado a sede de la Morgue para la autopsia y el conductor del ómnibus fue trasladado a seccional 30. Este martes, el fiscal Micheltorena va a pedir la audiencia Formal preparatoria y se espera que pueda darse durante la tarde o el miércoles. La carátula todavía no está definida ya que no se sabe quién pasó en rojo.