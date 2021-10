¿Quién conducía el auto que mató al ciclista en Caucete?

No han identificado todavía al fallecido, pero si trascendió en nombre del conductor del auto que lo chocó y mató. Las versiones dicen que venían de un boliche.

No se ha podido identificar todavía al ciclista que murió tras ser embestido por un auto este sábado por la madrugada. Al no tener documentos y por el lamentable estado en el que quedó su cuerpo, no se lo ha identificado hasta esta tarde de sábado, pero si se ha podido identificar al conductor del vehículo que lo chocó.

Se trata de Diego Raúl Gómez quien venía con acompañantes, según versiones del caso, desde el boliche. Ahora resta saber el resultado del análisis de alcoholemia que se ha realizado al hombre y también conocer los resultados del trabajo de los especialistas para identificar a la víctima.

La tragedia ocurrió en cercanías de Calle 5 y Zapata,