«Queremos seguir porque nos quedaron muchas cosas inconclusas»

La Secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral abordó el presente sindical de la institución en un contexto de elecciones. Sostiene que quiere un sindicato en la calle.

El Sindicato Empleados de Comercio se encuentra en una etapa de renovación de actividades. Mirna Moral, titular del SEC en San Juan, participó del programa Hablemos en Serio, que se emite por Zonda TV, que conduce Roly Olivera, donde dio un amplio panorama de la actividad del sindicato.

Sobre el momento político interno que se vive en el Sindicato afirmó que «nosotros convivimos normalmente en el sindicato y todos los que quieren oponerse y presentarse en las elecciones tienen la posibilidad. Para ello tienen que reunir los requisitos». Agregó que «las persona cuando disienten o piensan diferente normalmente se lanzan a la oposición». Esto en respuesta a el armado de la lista roja que encabeza Cecilia Ávila, hija del histórico dirigente del SEC.

En este contexto político su secretario adjunto David Castro decidió no integrar la lista de Moral. «Lo raro de esto es que hemos tenido reuniones de comisión hasta no hace mucho tiempo, tuvimos tres reuniones de comisión directiva, y cuando disienten o piensan diferente se van a la oposición».

Moral, planteo que en ningún momento recibió algún cuestionamiento de quienes se fueron del oficialismo del SEC.

Agregó que «siempre me gusta escuchar las cosas buenas, pero más las que marcan alguna diferencia y luego ver si lo que uno quiere realizar es la mejor opción y sumar las propuestas». Pero marcó que estas se tienen que hacer con tiempo y la forma en que se pueden aplicar. Afirmó que «el sindicato tiene 9 secretarías y no es fácil de llevar y en tiempos de pandemia fue mucho peor». Manifestó que como sindicato «nosotros vivimos de los aportes de las empresas y estas en malas condiciones económicas lo primero que hacen es dejar de pagar las obras sociales y los sindicatos».

La dirigente remarcó que «se hace muy difícil sostener el sindicato y lo hemos hecho entre todos. Siempre digo que soy la máxima autoridad pero necesito la permanencia y la constancia de los que estamos en esta comisión por lo que debemos seguir trabajando».

Explicó que en estos días tuvo reuniones con los empleados del SEC, s de AMECON y de OSECAC y les dije que políticamente esto no puede ni debe influir. Nuestra obligación es estar con cada uno de los trabajadores. Tenemos que atender a cada uno de los miembros del sindicato y no podemos no atender a alguien que esté en la lista opositora». Consideró que «no se pueden ver involucradas».

Sobre las razones que tienen para votarla los afiliados del sindicato manifestó que «nos quedaron muchas cosas inconclusas, no solo se suspendieron las elecciones en el sindicato, sino que tuvimos que suspender hasta las elecciones de los delegados. Tuvimos que relegar capacitaciones, que recién ahora vamos a retomar para el 12 de noviembre. En el camping quedaron muchas cosas sin realizar por esto de las deudas que nos encontramos en su momento. También a la parte gremial le tenemos que dar otro encausamiento. Quiero un sindicato presente y en la calle».

Remarcó que «lo que queremos desde lo gremial es más presencia en la calle que es lo que nos han estado pidiendo los socios y los que no lo son».

Dentro de las acciones que llevó adelante afirmó que «en la pandemia cree un comité de crisis y para funcionar pedíamos autorizaciones especiales para poder estar en cada uno de los lugares».