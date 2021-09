Quejas en el departamento Iglesia por la transformación de una plaza

Vecinos de Rodeo se quejan porque el Municipio inició las obras para hacer una plaza a nueva, que estaba en muy buenas condiciones. Sostienen que la plaza en cuestión se restauró en la gestión de Marcelo Marinero y se invirtió alrededor de $20 millones. En la gestión de Espejo, levantaron todo lo hecho y están construyendo la plaza nueva.

Vecinos de Rodeo manifestaron su malestar contra el intendente Jorge Espejo, por la utilización de recursos municipales en obras que no se necesitan.

Es que desde el municipio, iniciaron obras en una plaza que se encuentra en Calle Santo Domingo y La Paz que a consideración de los vecinos es un gasto injustificado. Explicaron que de pronto llegaron con maquinaria municipal y levantaron la plaza anterior, que estaba en buenas condiciones y dejaron un campo arado, donde comenzarán con la construcción, de nuevo, de la plaza.

Los lugareños contaron que este espacio tiene una larga trayectoria de olvidos. Es que se comenzó en la gestión de Mauro Marinero y se continuó en la de su hermano, Marcelo. Durante la intendencia de este último, se hizo una remodelación total del lugar y de acuerdo a lo que contaron los propios vecinos se invirtieron alrededor de 20 millones de pesos. Explican que si bien la remodelación no fue del agrado de los vecinos, pues no les gustaba el diseño, de a poco los vecinos se apropiaron del lugar.

Los vecinos cuestionan las razones por las que se vuelven a gastar recursos en un lugar que ya se había remodelado.

Cuando inicia la gestión frente a la Intendencia de Jorge Espejo, por su cuenta, le hicieron mejoras. La comunidad se organizó, la pintó y hasta le colocaron algunos juegos para hacerla más linda. Fueron los propios habitantes de Rodeo, los que pusieron manos a la obra para mejorar el lugar donde viven.

Pero de pronto la situación cambió y desde el municipio se dispuso que sobre este mismo terreno, harían de nuevo la plaza. Levantaron todo lo que había sobre el mismo, incluso los juegos que pusieron los vecinos y dejaron en principio solo un campo arado. Contaron que en por estos días, ya se están haciendo las primeras obras en el lugar.

Pero la principal crítica de los vecinos de la zona es que si algo estaba en condiciones, ¿por qué destruirlo para hacer algo nuevo? Ven como una inversión de varios millones de pesos, que se hizo en la gestión anterior se la destruye para volver a gastar dinero en el mismo lugar. “No entendemos este injustificado uso de recursos para hacer una plaza que estaba en condiciones. El dinero que se usa en esto, se podría haber invertido en otra cosa”, dicen enojados los vecinos consultados por Zonda Diario.